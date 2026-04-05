Dolor en Tucumán: un nene de 12 años murió electrocutado mientras jugaba en una calle inundada

Un menor falleció tras recibir una descarga eléctrica en medio de calles anegadas, en un contexto de intensas lluvias que afectaron a gran parte de la provincia de Tucumán.

El episodio ocurrió sobre calle Jujuy al 2800, en la zona sur de San Miguel de Tucumán, frente a un supermercado mayorista, donde el agua acumulada por el temporal generó un escenario de alto riesgo.

💔 Tragedia en Tucumán: un nene de 12 años murió electrocutado mientras jugaba en una calle inundada durante el temporal. ⚠️ El hecho reabre el debate sobre los riesgos eléctricos en zonas anegadas. #Tucumán #Temporal #Tragedia #SeguridadEléctrica #Lluvias #Argentina #Actualidad #ActualidadVMI #VMIRadio881 #VillaMercedesInfo

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De acuerdo con la información preliminar, el niño —identificado como Lisandro, de 12 años— se encontraba jugando en una calle inundada cuando, por causas que aún se investigan, entró en contacto con una corriente eléctrica y falleció en el acto.

La situación provocó una fuerte conmoción entre los vecinos, quienes relataron que todo ocurrió en cuestión de segundos, en medio de calles completamente cubiertas por el agua tras varias horas de precipitaciones intensas.

Según trascendió, el menor cursaba el último año de la escuela primaria y era el único hijo varón de su familia, lo que profundizó el impacto en su entorno cercano y en la comunidad educativa.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Tucumán, personal de emergencias y peritos judiciales, quienes realizaron las primeras actuaciones para determinar el origen exacto de la descarga eléctrica.

La investigación se centra ahora en establecer si existieron fallas en instalaciones eléctricas, cables expuestos u otros factores técnicos que pudieron haber provocado el accidente. Las autoridades aguardan los resultados de la autopsia y de los informes especializados.

El hecho se enmarca en un contexto de fuertes tormentas que afectaron a Tucumán, generando anegamientos, evacuaciones y daños en distintos puntos de la provincia, lo que vuelve a poner en agenda los riesgos eléctricos en situaciones de inundación.

Se espera que en las próximas horas las autoridades provinciales brinden información oficial con mayores precisiones sobre lo ocurrido.