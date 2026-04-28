Dolor en Villa Mercedes: falleció el profesor Jorge “Pimpi” Torres, referente del deporte local

La ciudad de Villa Mercedes atraviesa horas de profundo pesar tras conocerse el fallecimiento del profesor Jorge “Pimpi” Torres, una figura muy querida y respetada en el ámbito deportivo local.

El docente murió en la madrugada de este martes, luego de enfrentar una enfermedad. Su partida generó un fuerte impacto entre colegas, exalumnos y vecinos que lo recuerdan por su compromiso con la enseñanza y la promoción de la actividad física.

A lo largo de su trayectoria, Torres se desempeñó en diversas instituciones educativas de la ciudad, donde dejó una marca significativa en la formación de jóvenes. Su vocación trascendió las aulas: fue un impulsor constante del deporte como herramienta de inclusión, valores y desarrollo social.

Además de su labor educativa, también tuvo participación en la vida política local, desde donde promovió iniciativas vinculadas al bienestar comunitario y al fortalecimiento de los espacios deportivos.

Quienes lo conocieron destacan su calidez humana, su cercanía con los estudiantes y su incansable trabajo por el crecimiento del deporte en Villa Mercedes.

Desde distintos sectores de la comunidad comenzaron a multiplicarse los mensajes de despedida y reconocimiento, reflejando el legado que deja en la ciudad.