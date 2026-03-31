Dolor en Villa Mercedes y toda la Comunidad Católica: falleció el padre “Nolo” Benítez

El sacerdote era una figura muy querida por su compromiso pastoral y cercanía con la comunidad

PorRedacción Villa Mercedes Info

La ciudad de Villa Mercedes atraviesa horas de profundo pesar tras confirmarse el fallecimiento del padre “Nolo” Benítez, un referente religioso ampliamente reconocido por su vocación de servicio y cercanía con los fieles.

El sacerdote había sido internado en la terapia intensiva del Hospital de Villa Mercedes, donde permanecía bajo estricta atención médica luego de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) y posteriores complicaciones en su estado de salud.

En los últimos días, su cuadro había generado gran preocupación en la comunidad, que se mantuvo unida en cadenas de oración y mensajes de acompañamiento, reflejando el fuerte vínculo construido a lo largo de los años con el padre Benítez.

Su fallecimiento deja un profundo vacío en la vida religiosa y social de la ciudad, donde fue protagonista de numerosas actividades pastorales, acompañando a familias, jóvenes y sectores vulnerables.

Desde distintos ámbitos, fieles, instituciones y vecinos comenzaron a despedirlo con muestras de afecto y reconocimiento por su legado espiritual y humano.

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