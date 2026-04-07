Donald Trump amenaza a Irán: “Esta noche morirá toda una civilización”

La declaración se produjo tras un ultimátum dirigido al régimen iraní, en un contexto de escalada verbal y preocupación global por un posible conflicto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó fuerte repercusión internacional tras publicar un mensaje en su red social Truth Social, en el que afirmó: “Esta noche morirá toda una civilización”.

La frase, de alto impacto, fue interpretada como parte de un endurecimiento discursivo en relación con el conflicto con Irán, en un contexto de creciente tensión geopolítica. El mensaje se enmarca dentro de un ultimátum previo dirigido al régimen iraní, aunque no se detallaron acciones concretas en el mismo posteo.

El contenido rápidamente se viralizó y generó preocupación en distintos sectores políticos y diplomáticos, debido al tono extremo y a la posibilidad de que escale la confrontación en Medio Oriente, una región históricamente atravesada por conflictos internacionales.

Analistas internacionales señalan que este tipo de declaraciones públicas pueden influir en los mercados, en la estabilidad regional y en las relaciones diplomáticas, especialmente cuando provienen de figuras con peso político global.

Hasta el momento, no hubo una respuesta oficial inmediata por parte del gobierno iraní, aunque se espera que en las próximas horas se pronuncien autoridades del país o voceros diplomáticos.

El episodio se suma a una serie de intercambios tensos entre Estados Unidos e Irán, que en distintos momentos han incluido sanciones económicas, amenazas cruzadas y episodios militares puntuales, elevando la preocupación de la comunidad internacional por un posible escenario de conflicto abierto.