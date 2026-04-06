Donald Trump: “Irán podría ser eliminado en una sola noche y podría ser el martes”

La escalada de declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a tensar el escenario internacional tras advertir que Irán podría ser “eliminado en una sola noche”, en el marco de un conflicto que combina presión militar, inteligencia y diplomacia.

Durante una conferencia de prensa, el mandatario afirmó que “todo el país podría ser arrasado en una sola noche”, y sugirió que esa acción podría concretarse de manera inminente si no hay avances en las negociaciones con Irán.

Ultimátum y presión estratégica

Según detalló, Estados Unidos evalúa atacar infraestructuras clave, como centrales eléctricas y puentes, en caso de que Teherán no cumpla con las condiciones exigidas, entre ellas reabrir el estratégico Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de petróleo.

El mandatario incluso fijó un plazo concreto: hasta el martes a las 20 (hora de Miami) para alcanzar un acuerdo, lo que marca un punto crítico en la escalada diplomática.

Operación militar y rescate de alto riesgo

En paralelo, Trump reveló detalles de una compleja operación de rescate militar tras el derribo de un avión F-15E en territorio iraní.

El operativo incluyó:

155 aeronaves desplegadas

4 bombarderos

64 cazas

48 aviones cisterna

13 unidades de rescate

El piloto logró evadir la captura durante casi 48 horas hasta ser rescatado por un helicóptero HH-60W. El presidente calificó la misión como “una de las más grandes, complejas y angustiosas” en la historia militar reciente.

Por su parte, el director de la CIA, John Ratcliffe, aseguró que se implementó una “campaña de engaño” para desorientar a las fuerzas iraníes, lo que permitió ubicar con vida al oficial.

Filtraciones, tensión interna y advertencias a la prensa

Otro punto crítico del conflicto se centra en la filtración de información sensible sobre el operativo. Trump sostuvo que la divulgación complicó la misión y puso en riesgo la vida del militar.

En ese contexto, lanzó una fuerte advertencia:

amenazó con acciones judiciales contra medios de comunicación que no revelen la identidad del responsable de la filtración, argumentando motivos de seguridad nacional.

“Vamos a ir a la empresa de medios y exigir que entreguen al responsable o enfrentarán consecuencias legales”, afirmó.

Contexto internacional y riesgo de escalada

Las declaraciones se producen en un escenario de máxima tensión en Medio Oriente, donde cualquier movimiento militar podría desencadenar un conflicto de mayor escala con impacto global, especialmente en el mercado energético.

El Estrecho de Ormuz, clave para el comercio de petróleo, se mantiene como uno de los principales focos estratégicos del conflicto, y su eventual cierre o bloqueo podría generar consecuencias económicas a nivel mundial.