Donald Trump llegó a China para una visita de Estado y se reunirá con Xi Jinping en Pekín

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, arribó este miércoles por la noche a Pekín para realizar una visita oficial de Estado a China, donde mantendrá encuentros con el mandatario chino, Xi Jinping, en el marco de una agenda centrada en las relaciones bilaterales y la situación internacional.

La visita se extenderá hasta el viernes 15 de mayo y fue organizada a partir de una invitación formal del presidente chino, según informó la agencia estatal Xinhua.

Trump vuelve a China tras casi una década sin visitas presidenciales

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de China, se trata de la primera visita de un presidente estadounidense al país asiático en casi nueve años. Además, representa la segunda visita oficial de Donald Trump a territorio chino, luego de su viaje realizado en noviembre de 2017 durante su primer mandato presidencial.

La llegada del mandatario estadounidense ocurre en un contexto de atención internacional sobre el vínculo entre las dos principales potencias económicas del mundo, especialmente por temas vinculados al comercio, la seguridad internacional y el equilibrio geopolítico global.

Relaciones bilaterales y agenda internacional

Según indicaron autoridades chinas, durante las reuniones entre Trump y Xi Jinping se debatirán “cuestiones importantes relativas a las relaciones bilaterales y la paz y el desarrollo mundial”.

El encuentro genera expectativa en la comunidad internacional debido al peso político y económico de ambos países y a la influencia que las decisiones entre Estados Unidos y China tienen sobre la economía global y los principales conflictos internacionales.