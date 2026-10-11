Dos hombres fueron trasladados al hospital tras volcar con un auto en Villa de Merlo

Dos hombres fueron trasladados al hospital local luego de protagonizar un accidente de tránsito ocurrido alrededor de las 20:45 de este sábado 10, en la Ruta Provincial N.º 5, en la ciudad de Villa de Merlo.

Por causas que se investigan, el conductor de un Volkswagen Fox que circulaba de oeste a este perdió el control del vehículo. El automóvil se despistó hacia la banquina sur y terminó volcando a pocos metros de una cancha de pádel conocida como “Norbi”.

Tras el siniestro, acudieron al lugar efectivos policiales, personal de Bomberos Voluntarios y dos ambulancias. Los profesionales de la salud asistieron a los dos ocupantes del rodado y luego los trasladaron al nosocomio local para recibir atención médica.

Como consecuencia del vuelco, el vehículo también provocó daños en el alambrado de un campo lindero. El propietario del predio se presentó en el lugar para constatar los daños ocasionados.

Las actuaciones correspondientes continúan para determinar las circunstancias en las que se produjo el accidente.