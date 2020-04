Dos mujeres fueron detenidas por circular sin autorización, sin documentación y sin casco.

El hecho sucedió en el día de hoy 11 de Abril aproximadamente a la hora 13:00. El personal policial se encontraba realizando su tarea de recorrido como habitualmente lo hacen, tratando de concientizar a la comunidad de lo grave de esta situación y cuidarlos atreves de este Aislamiento Social Preventivo Obligatorio. Al llegar a las calles Pedernera y Necochea la policía observa dos mujeres que se trasladaban en una motocicleta sin casco colocado, por lo tanto el personal procede a realizar las señales para que la conductora detenga su marcha. La mujer no acató las señales y directivas, intentando darse a la fuga. Luego siendo detenidas ambas mujeres, la policía pudo constatar que eran mayores de edad las mismas, no poseían autorización para circular, no poseían documentación de la Motocicleta y no circulaban con cascos colocados.

La Subdelegación Villa Mercedes de la Policía Federal Argentina, fue la que realizó este procedimiento en esta ciudad.

Fue entonces cuando el Juzgado Correccional ordenó la detención de ambas mujeres por Violación al DNU, también se procedió a la Retención Preventiva del rodado y se solicitó la colaboración de personal de Tránsito VM a fin de realizar actas de infracciones municipales.

Las mujeres fueron trasladadas a la Unidad Policial a razón de realizar las actuaciones de rigor y cumplir con la detención.