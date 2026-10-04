Dos mujeres resultaron heridas con un arma blanca en Villa Mercedes

Las dos mujeres presentaban heridas compatibles con arma blanca y fueron trasladadas para recibir asistencia médica. La Policía desplegó un operativo para localizar al presunto agresor.

Un grave episodio de violencia se registró este sábado 3 de octubre, alrededor de las 19:03, en la ciudad de Villa Mercedes, donde dos mujeres de 31 y 26 años resultaron heridas con un arma blanca.

De acuerdo con la información preliminar, efectivos arribaron a la zona de Amaro Galán y Ramón Valdez y encontraron a varias personas en el lugar. Entre ellas había dos mujeres tendidas en el suelo con heridas compatibles con arma blanca.

Ante la situación, los agentes solicitaron inmediatamente asistencia médica y apoyo policial, debido además al clima de tensión existente en el lugar.

Una de las víctimas, de 31 años, presentaba una herida en el sector izquierdo del abdomen y otra en la parte alta de la espalda.

Según manifestó la propia mujer a los efectivos, el presunto agresor sería su cuñado. En ese momento no aportó información sobre las circunstancias que habrían originado el ataque.

A pocos metros se encontraba su hermana, de 26 años, quien también presentaba heridas, en este caso en la zona posterior de la cabeza y en otro sector del cuerpo.

Una de las mujeres fue trasladada en código rojo

Personal médico llegó posteriormente al lugar y brindó asistencia a ambas víctimas fue trasladada en una ambulancia, mientras que la otra fue derivada en código rojo, según información policial.

En paralelo, efectivos del C.O.R. Patrulla y C.O.R. Motorizado iniciaron un operativo para intentar localizar al hombre señalado como presunto autor de la agresión.

De acuerdo con el parte, los policías se dirigieron hasta la vivienda de la madre del sospechoso. Allí fueron informados de que el hombre se habría dado a la fuga por una bicisenda.

Los efectivos recibieron además una descripción de la vestimenta que llevaba el hombre al momento de ser buscado.

Posteriormente arribó al lugar personal de la jurisdicción, que tomó conocimiento de lo ocurrido y dispuso que efectivos permanecieran resguardando el sector.

Hasta la información suministrada inicialmente, no se precisaron las circunstancias que desencadenaron el ataque ni se informó sobre la detención del presunto agresor.