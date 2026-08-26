Eclipse lunar parcial del 27 de agosto: a qué hora se verá en Argentina y cuándo será el máximo

Durante la noche del 27 al 28 de agosto de 2026, la Luna atravesará la sombra de la Tierra en un eclipse lunar parcial profundo. El fenómeno será visible de principio a fin desde Argentina y tendrá su punto máximo a la 1:12 del jueves 28, cuando el 96,2% de la superficie lunar quedará dentro de la umbra terrestre.

Los aficionados a la astronomía tendrán una cita especial durante la noche del 27 de agosto. Se producirá el último eclipse del año, un fenómeno que podrá observarse a simple vista desde distintos puntos de Argentina, siempre que las condiciones meteorológicas acompañen.

El evento llegará pocas semanas después del eclipse solar del 12 de agosto y ofrecerá una de las postales astronómicas más llamativas de 2026.

La Luna podría adquirir una tonalidad rojiza

Aunque se tratará de un eclipse lunar parcial, será particularmente profundo: durante el máximo, el 96,2% de la Luna estará cubierto por la umbra, la zona más oscura de la sombra proyectada por la Tierra.

Durante ese momento, el satélite natural podría presentar una tonalidad rojiza, cobriza o anaranjada, un efecto que popularmente suele asociarse con el nombre de “Luna de Sangre”.

La coloración se produce porque parte de la luz solar atraviesa la atmósfera terrestre antes de alcanzar la Luna. La atmósfera filtra determinadas longitudes de onda y permite que tonos rojizos lleguen hasta la superficie lunar.

Eclipse lunar: horarios para verlo desde Argentina

El fenómeno tendrá una duración total aproximada de 5 horas y 38 minutos, considerando todas sus etapas.

Los principales horarios para observarlo desde Argentina serán:

🌕 22:23 del miércoles 27 de agosto: comenzará la fase penumbral . La Luna ingresará en la zona exterior de la sombra terrestre y su oscurecimiento será inicialmente muy sutil.

comenzará la fase . La Luna ingresará en la zona exterior de la sombra terrestre y su oscurecimiento será inicialmente muy sutil. 🌑 23:33: comenzará el eclipse parcial , cuando la Luna empiece a ingresar en la umbra de la Tierra.

comenzará el , cuando la Luna empiece a ingresar en la umbra de la Tierra. 🔴 01:12 del jueves 28: se producirá el máximo del eclipse . El 96,2% de la superficie lunar estará dentro de la sombra terrestre.

se producirá el . El 96,2% de la superficie lunar estará dentro de la sombra terrestre. 🌘 02:52: finalizará la fase parcial.

finalizará la fase parcial. 🌕 04:01: terminará la fase penumbral y concluirá oficialmente el eclipse.

El momento de mayor interés será, por lo tanto, alrededor de la 1:12, cuando la mayor parte del disco lunar se encuentre dentro de la umbra.

¿Desde dónde podrá verse?

Argentina tendrá una ubicación privilegiada para este fenómeno, ya que podrá observar todas las etapas del eclipse, desde el comienzo de la fase penumbral hasta su finalización.

También podrá verse completo desde buena parte de América del Sur y América del Norte.

En Europa y África, en tanto, será observable principalmente durante las primeras horas del 28 de agosto, antes de que la Luna desaparezca bajo el horizonte. Algunas zonas de Asia occidental tendrán una visibilidad más limitada.

La observación dependerá, naturalmente, de que el cielo se encuentre despejado en cada región.

Cómo observar el eclipse lunar

Una de las ventajas de los eclipses lunares es que no requieren protección ocular especial. A diferencia de un eclipse solar, se puede mirar directamente la Luna durante todo el fenómeno.

Para disfrutarlo mejor, se recomienda buscar un sitio con buena visibilidad del cielo, preferentemente alejado de la contaminación lumínica.

No es necesario contar con instrumentos astronómicos. Sin embargo, unos binoculares o un telescopio pueden ayudar a apreciar con mayor detalle el avance de la sombra terrestre sobre la superficie lunar.

🌕 La noche del 27 de agosto será una oportunidad especial para mirar el cielo. El máximo llegará durante la madrugada del jueves 28, cuando casi toda la Luna quede sumergida en la sombra de nuestro planeta.