Eduardo Feinmann ganó el Martín Fierro de Cable de Oro 2026

El conductor de A24 recibió el máximo reconocimiento de la ceremonia de APTRA, que también premió a Marina Calabró y Ariel Tarico; A24 fue la señal más galardonada.

Eduardo Feinmann se llevó el Martín Fierro de Cable de Oro 2026 durante la ceremonia realizada en Buenos Aires. El conductor de A24 recibió el máximo reconocimiento de la noche, luego de haber sido distinguido también por su labor al frente de Noticiero A24.

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La gala fue transmitida en vivo por A24 y estuvo conducida por Marina Calabró y Sergio Lapegüe. La ceremonia fue organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), presidida por Luis Ventura.

El discurso de Feinmann tras recibir el Oro

Al conocer el resultado, Feinmann se mostró sensibilizado y definió el premio como “un honor y una gran responsabilidad”. También recordó que la misma distinción había sido obtenida en años anteriores por periodistas como Nelson Castro, Gustavo “Gato” Silvestre, Marcelo Bonelli y Luis Novaresio.

“Hacer periodismo es incomodar, incomodar a quien sea. Y eso es lo que tratamos de hacer todos los santos días, sin importar a quién se incomoda. Gracias a todos. Gracias, gracias, gracias”, expresó el conductor al finalizar su discurso.

A24 fue la señal más premiada

A24 obtuvo seis distinciones y fue la señal más reconocida de la entrega. Además del Oro de Feinmann y su premio en conducción masculina, la emisora ganó como mejor señal de noticias y por producción integral.

En las categorías individuales, Marina Calabró fue premiada por su conducción de Arranca la tarde, mientras que Pablo Rossi recibió la estatuilla por labor periodística masculina. También fueron reconocidos Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti por WiFi, y Luis Novaresio por Luis Novaresio Entrevista.

Los otros protagonistas de la noche

Ariel Tarico fue la figura con más premios directos: obtuvo dos galardones por Tarico Fake News, de TN. El ciclo ganó en la categoría de juegos, entretenimientos, reality y humor, mientras que el humorista también fue reconocido por su labor humorística.

Argentina 12 y TN quedaron detrás de A24, con cuatro premios cada una. Argentina 12 se impuso con Mañanas Picantes, Mi país, Diario de las 20 y Octubre TV. TN, en tanto, sumó los dos premios de Tarico, el reconocimiento a TN Deportivo y la distinción a Alejandra Peñalva como columnista de espectáculos.

Entre los demás ganadores estuvieron Rosario Ayerdi, por labor periodística femenina; Diego Latorre y Sebastián “Pollo” Vignolo, en labor periodística deportiva; Daniel Bilotta, como columnista político; Alejandro Moreyra, como cronista o movilero, y Rodolfo Cingolani, en la categoría de panelista.