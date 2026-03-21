EE.UU. despliega miles de marines en el Estrecho de Ormuz para garantizar el paso del petróleo

Estados Unidos decidió movilizar miles de efectivos del Cuerpo de Marines hacia el Estrecho de Ormuz, en una operación orientada a garantizar la seguridad del tránsito marítimo en una zona clave para el comercio global de petróleo.

La decisión responde a un contexto de alta tensión geopolítica en Medio Oriente, donde recientes incidentes y amenazas a buques comerciales encendieron alertas en la comunidad internacional. El estrecho, ubicado entre Irán y Omán, concentra cerca de un tercio del transporte marítimo mundial de crudo.

Desde el Pentágono, indicaron que el despliegue tiene como objetivo proteger la libre navegación y evitar interrupciones en el suministro energético global. En ese marco, los marines estarán acompañados por unidades navales y sistemas de vigilancia para reforzar la seguridad en la zona.

El Estrecho de Ormuz es considerado uno de los puntos más sensibles del planeta en términos energéticos. Cualquier bloqueo o incidente puede generar impacto directo en los precios internacionales del petróleo y, por consecuencia, en la economía global.

La presencia militar estadounidense también se interpreta como un mensaje político hacia Irán, país que históricamente ha tenido un rol determinante en la estabilidad de ese corredor marítimo. En los últimos años, se registraron episodios de captura de buques y ataques a embarcaciones, lo que motivó operativos similares.

Analistas internacionales advierten que este movimiento podría incrementar la tensión regional, aunque al mismo tiempo busca disuadir posibles acciones que comprometan el flujo comercial.

En paralelo, distintos países aliados siguen de cerca la situación, ya que cualquier alteración en el tránsito por el estrecho impacta directamente en el abastecimiento energético de Europa, Asia y América.