El 1° de marzo se retorna a las clases presenciales en la Provincia

Será una presencialidad cuidada a través de un protocolo de 10 puntos que se conformó por consenso en diversas reuniones, entre ellas, con los gremios. “Quería decirles que el 1° de marzo se retorna a las clases presenciales, que serán muy cuidadas”, señaló el jefe de la cartera educativa.

El ministro de Educación de San Luis, Andrés Dermechkoff, adelantó este martes que los estudiantes puntanos volverán a las clases presenciales el próximo 1° de marzo. Será bajo el cumplimiento de un protocolo de 10 puntos a los efectos de prevenir contagios de Coronavirus.

“Quería decirles que al iniciar marzo se retorna a las clases presenciales, que serán muy cuidadas. Quiero contarles que nuestros docentes regresan el 22 de febrero a los establecimientos escolares. Los padres tendrán que estar atentos durante la semana del 22 al 1° de marzo, en contacto directo con los directivos, porque cada establecimiento tendrá una particularidad. No todas las aulas son iguales, la cantidad de alumnos de cada escuela no es la misma, los espacios físicos no son los mismos. Seguramente, en todo marzo y en algunos días de abril, estemos con modificaciones de matrícula en algunas de las escuelas. Entonces, vamos a analizar los parámetros de cada establecimiento”, explicó.

Anuncio

“Tenemos la certeza que al inicio del mes próximo comenzaremos las clases presenciales. Esto está fijado por decreto. A eso lo vamos a ratificar en la próxima reunión del Consejo Federal de Educación, este viernes. Igualmente, habrá que estar atentos a cómo está la pandemia, también estar atentos a la vacunación que, si bien depende de Nación, tenemos que estar atentos a eso”, remarcó Dermechkoff.

“Esta es una tarea que hemos hecho desde el año pasado. Arrancó con la vuelta a la presencialidad en nuestras escuelas rurales. Vamos a seguir reuniéndonos, porque nadie tiene una fórmula mágica. Continuaremos dialogando ahora con los establecimientos de formación docente. Y que nos acompañen todos los sectores, los gremios, es muy importante”, afirmó el ministro.

“Llegamos a un buen consenso, con un excelente diálogo, con responsabilidad y la madurez en el que todos tenemos ganas de volver a la presencialidad, en un protocolo de diez puntos, donde marcamos el cuidado personal de nuestros alumnos y del cuerpo docente y no docente”, sostuvo.

“Estamos contentos por el diálogo, por la responsabilidad de esta tarea difícil, en un año en el que seguimos en pandemia. No la desconocemos, pero haciendo el esfuerzo para brindar la claridad y la seguridad que se necesita para volver seguros a las aulas”, remarcó.