El 30 por ciento de artistas que integren la grilla de un show en San Luis deben ser mujeres

La Cámara de Senadores de San Luis aprobó por unanimidad la adhesión a la Ley Nacional 27.539 de cupo femenino y acceso de artistas mujeres a eventos musicales. Esta establece que el 30 por ciento de los artistas que integren la grilla de un show o evento musical esté conformada por mujeres o personas con identidad autopercibida. El proyecto fue presentado por la diputada provincial por el bloque Frente Justicialista de Todos (FJT) Anabela Lucero y consiguió la media sanción a finales de junio. En julio de 2019 la ciudad de San Luis convalidó la primera ordenanza que exige el cumplimiento del cupo de mujeres en los escenarios musicales, antes de que se convirtiera en ley nacional en noviembre de ese año.

La senadora por el bloque FJT, Mabel Leyes, manifestó que la ley prevé el cupo de mujeres en eventos de música en vivo “que cuenten con un mínimo de presentación de tres artistas y/o grupos musicales en una o más jornadas, ciclos o programación anual garantizada de forma pública o privada que implique o no lucro comercial”.

“Esta ley tiene en cuenta también a aquellas mujeres que ocupan lugares en los shows como la locución, o que son especializadas en sonido e iluminación o en la puesta en escena”, expresó la legisladora.

Agregó que la autoridad de aplicación será la Secretaría General de la Gobernación y destacó que en caso de que no se cumpla “los sujetos obligados deberán pagar una multa por un valor equivalente hasta el 6 por ciento de la recaudación bruta de todo el concepto que haya generado la actuación de los eventos de música en vivo”. Este dinero será destinado al fomento y la promoción de los proyectos de músicos y músicas emergentes.

Leyes consideró que la aprobación de esta norma “es muy importante. En San Luis se va a poder observar especialmente en todos los festivales que se realizan durante el verano en los diferentes pueblos. Hay mujeres no solo en el rock, también en el cuarteto y en la música cuyana, que es la nuestra, y va a ser muy bonito ver su presencia en los escenarios puntanos”.

Una música de San Luis, Yeka Ramos, quien además luchó codo a codo con sus compañeras para lograr la visibilización de las mujeres en los escenarios, recordó el recorrido que tuvieron que hacer en la lucha por conseguir la aprobación de la ley nacional.

“Este pedido viene haciéndose desde 2017 y su aprobación el año pasado tuvo que ver también con un año en el que se hicieron muchas manifestaciones en contra de todas las formas de violencia, tanto física como simbólica, dirigidas hacia las mujeres y las disidencias. En la ciudad de San Luis pudimos lograr la primera ordenanza del país de cupo femenino en los escenarios, que fue el año pasado de la mano de Ayelén Mazzina —ahora a cargo de la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad— y de la colectiva de Mujeres en la Música. Personalmente, creo que la provincia tiene una gran deuda con las organizaciones de musiques de todo San Luis que dan una lucha constante, siendo un sector totalmente invisibilizado, sobre todo en este contexto de aislamiento. No creo que existan políticas públicas que favorezcan a las organizaciones sin el diálogo con ellas. Nadie más que les músiques pueden dar fe de la situación que se vive en estos contextos, nadie más que las mujeres músicas y disidencias de San Luis pueden contar en primera persona cuáles serían las políticas que les favorecen. El Estado debe garantizar el acompañamiento de las organizaciones. Confío en que esto cambie de una vez en una provincia que viene creciendo en perspectiva de género, pero que no funciona en una mesa de decisiones donde no hay ninguna música mujer o disidente. Si bien es un gran paso que debería haberse dado el año pasado, ahora queda la gran parte de regular esta adhesión y reglamentarla, porque seguimos sin trabajo y sin ser llamadas. Esperemos que esto sea favorable y confío en que en algún momento les musiques formen parte de este tipo de decisiones”, expresó.

Una ordenanza pionera en el país

Mientras la ley nacional todavía esperaba ser tratada en la Cámara de Diputados de la Nación, el Concejo Deliberante de San Luis aprobó por unanimidad la primera ordenanza de cupo femenino en los escenarios del país. En julio del año pasado, la titular de la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad, Ayelén Mazzina, quien en ese momento se desempeñaba como concejala de la capital, presentó junto a la colectiva de Mujeres en la Música, un proyecto de ordenanza para garantizar el cupo femenino en los escenarios de la ciudad.

“La propuesta se hizo a partir del análisis de las grillas de los festivales de todo el país que realizó un colectivo de músicas, con la consigna ‘Por más mujeres músicas en los escenarios’. Este análisis mostró que la participación de mujeres es mínima: solo hay un 13 por ciento de representación femenina en recitales, por eso se trata de un reclamo histórico de las mujeres del campo laboral de la cultura que, como en muchas otras áreas, nos encontramos invisibilizadas, llevándonos a condiciones de precarización y a ningunear nuestras voces”, expresó Mazzina en aquella sesión.

Según el texto, la ordenanza obedece a que todas las mujeres y, en este caso particular las músicas, tienen derecho a vivir de las profesiones que hayan elegido; que busca corregir a la imposibilidad de dedicarse a la música como fuente de trabajo e ingresos económicos y que las mujeres se encuentran invisibilizadas en el campo laboral de la cultura, llevándolas a condiciones de precarización.

Además se creó una Mesa de Diálogo por el Cupo y Acceso de las Artistas Mujeres a los Eventos de Música en Vivo para monitorear, llevar registro y promover la formación y el acceso de artistas.