El 9 de noviembre será feriado nacional por la visita del papa León XIV a la Argentina

El Gobierno nacional confirmó que el lunes 9 de noviembre de 2026 será feriado en todo el país por la visita del papa León XIV. La decisión fue comunicada este martes tras una reunión de coordinación con autoridades de la Iglesia.

Según informó Noticias Argentinas, la confirmación estuvo a cargo de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y representantes eclesiásticos. La organización de la visita cuenta además con la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El anuncio incluye feriados para el martes 10 de noviembre en Córdoba y el miércoles 11 en Luján, las localidades que el pontífice visitará en esas fechas. A diferencia de la jornada del lunes, esos feriados tendrán alcance local, de acuerdo con la información difundida hasta ahora.

Durante el 9 de noviembre, la agenda prevista en el área de Buenos Aires incluye una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y una misa en el Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.

Al momento de esta redacción, el anuncio fue difundido por la agencia, pero no se pudo verificar la publicación del instrumento oficial que establezca el alcance y las condiciones de los feriados. Esos detalles deberán confirmarse cuando el Gobierno publique la disposición correspondiente.