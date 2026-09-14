El abuelo de Guadalupe Lucero seguirá con prisión preventiva por 45 días

Roque Lucero, abuelo paterno de Guadalupe Belén Lucero Cialone, continuará detenido con prisión preventiva durante 45 días, luego de que este lunes el Tribunal Nº 3 del Colegio de Jueces rechazara el pedido de la defensa para dejar sin efecto la medida.

Lucero está imputado por presuntas exhibiciones obscenas agravadas por la edad de la víctima. La investigación se encuentra además acumulada a otra causa en la que enfrenta cargos por abuso sexual con sometimiento gravemente ultrajante contra otra niña.

La defensa cuestionó la prisión preventiva

La medida había sido dispuesta el 7 de septiembre por el juez de Garantía Nº 1, Juan Manuel Montiveros Chada, luego de la audiencia de formulación de cargos.

Durante la audiencia de revisión realizada este lunes, el defensor Héctor Zavala Agüero solicitó que se dejara sin efecto la prisión preventiva. Argumentó que la medida era “desproporcionada, arbitraria y sustentada en valoraciones subjetivas”.

Además, sostuvo que su representado siempre estuvo a derecho y cuestionó algunos de los elementos utilizados para establecer los riesgos procesales.

Fiscalía y querella pidieron mantener la medida

En contraposición, la Fiscalía de Género Nº 2, representada por la fiscal Antonella Córdoba y la fiscal adjunta Mercedes García, solicitó que la prisión preventiva continuara vigente.

El mismo planteo fue realizado por la querella, a cargo de la abogada Soledad Poma de Otaegui, y por la Defensoría de Niñez y Adolescencia, representada por la defensora adjunta Belén Suárez.

Luego de un cuarto intermedio, los jueces Eugenia Zabala Chacur, Ariel Parrillis y Adriana Lucero Alfonso resolvieron rechazar el pedido de la defensa y confirmar la prisión preventiva por 45 días.

Una investigación por hechos presuntamente reiterados

De acuerdo con la acusación fiscal, los hechos investigados habrían ocurrido de manera reiterada cuando la víctima tenía entre cinco y seis años.

Cuando se realizó la imputación, la Fiscalía había solicitado 90 días de prisión preventiva. Sin embargo, el juez Montiveros Chada estableció inicialmente un plazo de 45 días.

La decisión adoptada este lunes por el Tribunal Nº 3 ratificó ese período de prisión preventiva mientras avanza la investigación judicial.