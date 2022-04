El alcanzapelotas mercedino que recibió los botines del “Zorro” Cóccaro, después de meter dos goles que definieron el partido

Mateo Alcaraz, es el nombre del joven villamercedino de 16 años que cumplió el sueño de muchos adolescentes fanáticos del fútbol. Al finalizar el partido en el que Huracán venció 2 a 0 a Aldosivi, el responsable de los dos goles que le permitieron sumar 3 puntos al equipo, Matías “Zorro” Cóccaro, se sacó los botines y se los regaló al alcanzapelotas.

“Me dio la camiseta y me pregunto: ¿Cuánto calzas?, le dije 42 y me dio lo botines” cuenta Mateo, quien juega en las inferiores de Aldosivi, en una entrevista para SC.

El gesto del jugador no pasó desapercibido y al ser consultado sobre la situación, el goleador del partido expresó ante las cámaras que le había prometido al joven regalarle algo si hacía un hattrik. Como no lo logró le dijo que no podía regalarle nada, pero lo sorprendió la reacción del muchacho quien respondió “bueno muchas gracias”. Esta actitud sin dudas conmovió a Cóccaro y sin pensarlo, se quitó los botines con los que había jugado y se los dio.

Mirá las entrevistas:

