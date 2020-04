El amor que rompió la barrera de una pandemia y el distanciamiento social

Jeremy y Tori se conocieron a distancia y con creatividad han tratado de vencer la cuarentena en Nueva York

En tiempos de pandemia y de distanciamiento social, podría parecer que no es buen momento para conocer a gente nueva. Pero esta nueva pareja le mostró al mundo que las nuevas normas sanitarias no son excusa para alejarse del mundo exterior.

Así lo probaron dos residentes de Brooklyn, en Nueva York. Jeremy Cohen, un joven de 28 años, vio a su vecina, Tori Cignarella, bailando en el techo de su edificio, gracias a que salió al balcón de su casa. Fue ahí donde comenzó una increíble historia de amor, y la cual Jeremy compartió a través de videos de TikTok.

“Vi fuera de mi ventana y vi a esta chica bailando, ¿tal vez a una canción de TikTok? Necesitaba saludarla, así que le dije ‘hola’ por mi balcón y ella me regresó el saludo. Así que tomé una cinta, una pluma, mi dron y una hoja. Escribí mis dígitos y los puse en el dron. Coquetear es una tarea pesada para mí, pero desde que he estado en cuarentena dentro de mi apartamento por una semana, necesitaba algo de interacción social. 2020 empezó terriblemente, pero de todas formas necesitaba tomar mi oportunidad. Ella tomó mi dron y creo que funcionó porque una hora después recibí un mensaje de ella”, comenzó Jeremy en el primer video que también publicó en twitter con la frase: “No puedo creer que esto realmente funcionó y sí, esta es una historia real”.

En el segundo video de TikTok, el neoyorquino explicó cómo lograron tener una cita a distancia, todo gracias a la tecnología, el internet, y con la ayuda de la compañera de apartamento de Tori.

Ambos planearon sentarse en una mesa en donde se pudieran ver de lejos, (él en su balcón y ella en su techo), y comerían el mismo platillo y se comunicaron a través de videollamadas. Pero la lejanía no quitó el romanticismo de ninguno, ya que ambos se arreglaron para la cita e incluso se esforzaron para adornar las mesas en las que cenarían.

“La invité a cenar y me preguntó ¿cómo? […] Claro que seguimos las reglas. La saludo desde mi balcón y ella me regresa el saludo, le digo que se ve muy bella. Así que nos conectamos a FaceTime y comimos nuestra comida orgánica coordinada de microondas juntos. Hablé con su roomie para prepararlo. Nuestra cita iba muy bien, y dependiendo de cuánto dure esta cuarentena, puede que esté en una relación de larga distancia con alguien que vive cruzando la calle. Me disculpo para ir al baño, pero claro que no tenía que ir, solo quería informar a mi grupo de chat cómo iban las cosas. Pero primero me ví en en el espejo y tomé un respiro profundo. Creo que es hora de llevar esta relación al siguiente nivel”, contó Cohen en el segundo clip.

Para la tercera parte, el joven tenía todo planeado, y aunque debían respetar la sana distancia, eso no impediría que se conocieran en persona. Fue por eso que Jeremy se las ingenió para acercarse un poco más a Tori, y utilizó una pelota de hamster gigante en donde se metió para poder dar un paseo con su vecina.

“Necesitaba verla, pero también quería respetar el hecho de que estamos practicando la sana distancia. Crucé la calle y le dije a Tori que bajara y viera hacia la izquierda… creo que le gustó. Le traje flores y gel antibacterial, pero fue un error, considerando que estaba dentro de una burbuja. Estábamos teniendo una buena caminata en el barrio, cuando una patrulla nos detuvo. Pero nos reconocieron por aparecer en las noticias y solo querían una selfie”, bromeó.

A pesar de los policías, la pareja pudo continuar con su paseo, y se las ingeniaron para poder seguir interactuando, aunque las flores se tuvieron que quedar con Jeremy. Esta es una historia de cómo se puede superar la adversidad, con un poco de creatividad.