El autotest de COVID-19 llegaría en dos semanas a San Luis

Luego de lograr, a mediados de esta semana, la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), la venta en el país de los autotest para la detección de COVID-19 está confirmada. Sin embargo, el sector farmacéutico local estimó que aún resta que la Provincia autorice su comercialización y, de dar la conformidad, las pruebas caseras llegarían en aproximadamente dos semanas, de cumplirse de manera óptima todas las instancias legales y de logística para su importación.

Consultado por El Diario de la República, el secretario del Colegio de Farmacéuticos de San Luis, Manuel Solari, dijo que la incertidumbre en relación a los productos que ingresarán al país es casi absoluta. Pese a que ya fueron autorizados por la Anmat, señaló que aún es una incógnita cuánto costarán y cómo será la modalidad para realizar la trazabilidad de los resultados que los test arrojen a las personas.

“Abbott, Roche, Vyam Group y Wiener son los laboratorios extranjeros que van a poder introducirlo, pero todavía no tenemos certezas sobre el producto en sí, es algo sobre lo que aún se está hablando y hasta que Nación no publique la resolución en el Boletín Oficial, no sabremos cuándo iniciará y cómo será la comercialización”, sostuvo Solari.

Aunque las autopruebas para detectar el coronavirus aún dejan más preguntas que respuestas, el Ministerio de Salud de la Nación sí confirmó que solo “proporcionan resultados orientativos, sin valor diagnóstico concluyente”.

Sin embargo, ese criterio podría modificarse “en base a la situación epidemiológica”, y podría ocurrir que las jurisdicciones, en acuerdo con esa cartera gubernamental, “consideren el resultado como positivo”.

Tampoco es concluyente la información en relación al precio que tendrán esos productos importados en el mercado. Solari dijo que, según trascendidos mediáticos, tendrían un costo de entre 1.900 y 2.500 pesos, pero no es un valor oficial.

Además, si bien las farmacias ya fueron notificadas de que serán las responsables de llevar la trazabilidad, tampoco está claro si solo deberán reportar los datos personales de los compradores o si tendrán que comunicar también los resultados que arrojen los testeos ante el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud.

Según explicó Claudia Mirco, quien se desempeña en la dirección técnica de una reconocida cadena farmacéutica puntana, la trazabilidad será inherente a como ocurre con cualquier medicamento como, por ejemplo, los de tipo oncológico. En ese caso, los usuarios quedarían registrados de manera automática al comprar el producto y estarían obligados a informar si la prueba resulta positiva o negativa.

“Una duda que hay en el sector es la posibilidad de que la gente quiera llevarlo para guardarlo en caso de que lo necesite. Tampoco sabemos si va a estar permitido porque el reporte del resultado debería darse dentro de las veinticuatro horas posteriores a la adquisición”, sostuvo Mirco, quien indicó que a partir del martes comenzaron a recibir una gran cantidad de consultas sobre la comercialización de los autotest.

