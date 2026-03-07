El Banco Central fijó una nueva tasa de interés para los juicios laborales en Argentina

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) definió una nueva tasa de interés pasiva que se utilizará para actualizar los montos en juicios laborales pendientes, en el marco de la reciente reglamentación de la Ley de Modernización Laboral impulsada por el Gobierno nacional.

La decisión fue publicada luego de que la norma se oficializara en el Boletín Oficial, estableciendo una referencia uniforme para calcular los intereses que se aplican sobre indemnizaciones y deudas laborales en trámite ante la Justicia.

Cómo se calcula la nueva tasa

Según explicó el BCRA, la tasa definida refleja el promedio ponderado de la tasa efectiva diaria que pagan los bancos por depósitos a plazo fijo en pesos a 30 días.

Este indicador funcionará como referencia para actualizar los montos de las sentencias o reclamos judiciales laborales, con el objetivo de brindar mayor previsibilidad en el cálculo de intereses.

Además, el organismo monetario informó que la serie estadística utilizada para el cálculo tiene como punto de inicio el 3 de junio de 1993 y se actualizará diariamente, permitiendo mantener consistencia en los valores aplicados en cada caso.

Calculadora oficial para juicios laborales

Como parte de la implementación, la entidad que conduce Santiago Bausili habilitó una calculadora de intereses online, donde los usuarios pueden ingresar el monto original y el período correspondiente para obtener automáticamente el valor actualizado.

La herramienta también contempla parámetros vinculados al CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia) y otros límites establecidos por la legislación laboral, que fijan pisos y techos para la determinación de intereses en este tipo de procesos judiciales.

Contexto de la reforma laboral

La medida se enmarca en los cambios introducidos por la Ley de Modernización Laboral, que busca reorganizar diversos aspectos del sistema de litigios laborales, entre ellos el mecanismo de actualización de las deudas derivadas de indemnizaciones o conflictos laborales.

El objetivo oficial es homogeneizar los criterios utilizados por los tribunales, evitando diferencias en la aplicación de tasas de interés y brindando mayor claridad en los cálculos de los montos a pagar en cada sentencia.