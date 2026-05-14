El BCRA adquirió otros US$140 millones y fortalece las reservas internacionales

La jornada cambiaria de este jueves dejó un nuevo resultado positivo para el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que volvió a intervenir con compras de dólares estadounidenses y logró incrementar nuevamente el nivel de reservas internacionales.

Según se informó, la autoridad monetaria adquirió US$140 millones durante la cuarta rueda cambiaria de la semana, en una estrategia orientada a fortalecer las arcas del organismo y avanzar hacia los objetivos económicos fijados por el Gobierno nacional para este año.

Con esta nueva operación, las reservas brutas del BCRA alcanzaron los US$46.194 millones, superando ampliamente la barrera de los US$46.000 millones y consolidando una tendencia de recuperación en el stock de divisas.

El objetivo del Gobierno con las reservas

La acumulación de reservas se convirtió en uno de los principales ejes de la política económica impulsada por el Gobierno nacional, especialmente en el marco de los compromisos financieros y las metas de estabilidad cambiaria.

En ese contexto, el Ejecutivo apunta a incrementar el nivel de reservas entre US$10.000 millones y US$17.000 millones hacia finales de año, con el objetivo de fortalecer la capacidad de intervención del Estado en el mercado cambiario y mejorar los indicadores macroeconómicos.

La compra sostenida de dólares por parte del Banco Central también busca enviar señales de estabilidad financiera y robustecer la posición externa de la Argentina, en medio de un escenario económico todavía marcado por la volatilidad y la presión sobre el tipo de cambio.

Continúa la estrategia de acumulación de divisas

La adquisición de dólares registrada este jueves se suma a una serie de intervenciones recientes realizadas por el BCRA, que viene consolidando una política de acumulación de reservas mediante compras en el mercado oficial.

La expectativa oficial está puesta en mantener este ritmo durante las próximas semanas para cumplir con las metas previstas antes del cierre de 2026 y sostener la estabilidad del sistema financiero argentino.