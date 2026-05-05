El BCRA supera el 70% de la meta de reservas 2026 y suma 79 jornadas comprando dólares

El Banco Central de la República Argentina volvió a posicionarse como protagonista en el mercado cambiario al retomar la compra de divisas y alcanzar más del 70% de la meta de acumulación prevista para todo 2026. La medida se enmarca en el nuevo esquema monetario implementado por el Gobierno a comienzos de año.

En la última jornada, la autoridad monetaria adquirió USD 71 millones, lo que permitió extender a 79 ruedas consecutivas con saldo positivo. Esta dinámica confirma una tendencia sostenida en la acumulación de reservas, considerada clave para estabilizar la economía.

Según información de la Noticias Argentinas, el BCRA ya acumula más de USD 7.200 millones en lo que va del año, lo que representa aproximadamente el 72% del objetivo anual fijado por el Gobierno nacional.

El proceso se desarrolla en el marco de un nuevo esquema económico que combina intervenciones directas en el mercado cambiario con acuerdos con empresas y organismos del sector público. El objetivo es reforzar la oferta de dólares y sostener el equilibrio financiero.

Sin embargo, el impacto en las reservas internacionales fue más moderado durante el primer trimestre. Esto se debió a los pagos de deuda del Tesoro, que utilizó parte de las divisas adquiridas para cumplir con compromisos externos.

A pesar de ese condicionante, las reservas brutas lograron ubicarse nuevamente por encima de los USD 45.000 millones. Este nivel refuerza uno de los pilares centrales de la política económica: la acumulación de divisas como herramienta para sostener la estabilidad cambiaria.

En este escenario, el Banco Central continúa avanzando hacia su meta anual, con la compra constante de dólares como estrategia clave para fortalecer el frente macroeconómico.