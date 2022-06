El Bitcoin se recupera y las principales criptomonedas cierran la semana en alza

El Bitcoin y el resto de las criptomonedas están recuperando terreno luego de tocar mínimos en meses y haber generado pérdidas millonarias para los inversores. El mercado repunta con subas de hasta 13% en las últimas horas.

En medio de los temores de recesión en la economía de Estados Unidos, las criptomonedas logran revertir la racha negativa. Bitcoin sube 3% a U$S 21.200 y busca consolidarse por encima de su zona de soporte. Ethereum, por su parte, gana casi 8% y se acerca a los U$S 1.200.

A nivel semanal, Bitcoin subió un 1,8% desde su valor de hace siete días, mientras que Ethereum tuvo un rendimiento superior al escalar un 11% desde el precio al que cotizó una semana atrás.

A pesar del repunte de las últimas horas y de la tendencia positiva con la que cierra la semana con respecto a la anterior, el índice de Miedo o Avaricia del Bitcoin continúa en 11 puntos, lo que representa una situación de miedo extremo y predice un mercado bearish para el futuro cercano.

En cuanto al futuro en la cotización de la criptomoneda líder, Changpeng Zhao, CEO y fundador del sitio de intercambio de criptomonedas Binance, considera que “la peor parte probablemente ya haya pasado. Hemos visto una caída bastante fuerte”.

Así lo expresó durante una intervención en el evento World Zero Forum, en la ciudad suiza de Zúrich, y agregó que el mercado podría tardar un buen tiempo en ver una recuperación total, ya que “dada esta caída de precios, desde el máximo histórico por encima de U$S 68.000 a U$S 20.000 ahora, probablemente tardará un tiempo en volver”, que estimó pueden llegar a ser “unos meses o un par de años”.

En cuanto al resto del mercado, las diez criptomonedas con mayor volumen se encuentran operando en alza con subas que van del 3% al 13% en las últimas 24 horas.

El mejor rendimiento es el de Ripple, que registró subas del 13% para dejar su precio en los U$S 0,37. Le sigue Solana, con un alza del 10%, que deja su cotización en U$S 40. Cardano, por su parte, crece 6% y alcanza los U$S 0,50. Binance Coin, en tanto, asciende 5,9% y llega a los U$S 240. Mientras que Dogecoin se aprecia 3,6% y cotiza a U$S 0,06.

Todas las criptos más importantes terminan la semana en alza con respecto a su precio de hace siete días: Solana un 29% arriba; Dogecoin un 15%; XPR un 14%; Binance Coin un 10%; y Cardano un 2,7%.