El calor sigue en San Luis: ¿cuándo llega el alivio y cómo seguirá el clima en la semana?

La provincia de San Luis atraviesa una nueva ola de calor atípica para el cierre de marzo, con jornadas intensas y condiciones que se mantendrán durante los primeros días de la semana. Según informó la Red de Estaciones Meteorológicas (REM), el alivio recién llegará hacia mediados de la semana, coincidiendo con el inicio de abril.

El fenómeno responde a un período de temperaturas superiores a lo normal para la época, impulsado por el ingreso de viento norte, que eleva la sensación térmica y genera jornadas pesadas en gran parte del territorio provincial.

Durante el lunes, el calor continuará siendo protagonista con máximas cercanas a los 32°C, ambiente húmedo y baja probabilidad de precipitaciones. Estas condiciones se replicarán el martes 31, último día de marzo, cuando se espera una jornada ventosa e inestable, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que podrían alcanzar los 33°C.

El cambio comenzará a sentirse el miércoles 1 de abril, con la llegada de viento sur, lo que provocará un descenso moderado de la temperatura. Las mínimas rondarán los 17°C y las máximas descenderán a unos 26°C, marcando el inicio de un ambiente más otoñal.

Sin embargo, el alivio más marcado llegará el jueves 2 de abril, coincidiendo con el comienzo del fin de semana largo por Semana Santa, cuando se espera una baja más pronunciada de las temperaturas junto con probabilidad de lluvias que podrían extenderse durante los días feriados.

Este comportamiento climático genera una particular coincidencia: el cambio hacia condiciones más frescas y húmedas se dará justo en el inicio del período de descanso, lo que podría impactar en actividades al aire libre y planes turísticos en la provincia.