El caso OVNI del Dique La Florida: el expediente secreto de San Luis que llegó a Estados Unidos

La madrugada del 4 de febrero de 1978 quedó marcada en la historia de San Luis por un episodio que todavía genera interrogantes. Seis pescadores aseguraron haber visto descender una nave luminosa en el Club Náutico del Dique La Florida, acompañada por la aparición de un supuesto ser humanoide.

Décadas después, el caso volvió a cobrar notoriedad tras la difusión de un expediente de 37 fojas recuperado y validado por la Comisión para el Estudio del Fenómeno OVNI de la República Argentina (CEFORA), documentación que revela la intervención de la Policía Federal Argentina, la Fuerza Aérea y estudios científicos realizados por especialistas de la Universidad Nacional de San Luis.

La noche del encuentro: una nave, una escalerilla y un ser de casi dos metros

Según consta en las declaraciones incorporadas al expediente, eran aproximadamente las 4:45 de la madrugada cuando los pescadores observaron una intensa luz cerca de la costa del embalse.

Los testigos describieron un objeto volador de forma circular, similar a un plato invertido, que descendió a pocos metros del suelo. Desde la nave se desplegó una escalerilla y apareció una figura humanoide de aproximadamente 1,90 metros de altura.

El relato señala que el supuesto ocupante llevaba un traje brillante metálico y un casco transparente. El ser caminó hacia el grupo, sonrió y realizó un ademán de agradecimiento levantando las manos.

Minutos después, regresó a la nave, la escalerilla se replegó y el objeto despegó en dirección norte. Los pescadores afirmaron que, mientras se alejaba, emitía luces de diferentes colores hasta perderse en el cielo puntano.

Quiénes fueron los testigos del caso

Los protagonistas del episodio fueron:

Pedro Sosa

Ramón Sosa

Genaro Sosa

Regino Salvador Perroni

Manuel María Álvarez

Jacinto Eduardo Lucero

Los hermanos Sosa fueron entrevistados nuevamente décadas más tarde por investigadores de Café Ufológico San Luis, manteniendo —según los especialistas— la misma precisión en sus relatos.

La investigación oficial de la Policía Federal

Uno de los aspectos que convirtió al caso en un fenómeno excepcional fue la magnitud de la investigación oficial.

La Policía Federal Argentina encabezó los trabajos periciales junto a científicos y especialistas de la Cátedra de Mineralogía dependiente de la Escuela de Geología y Minería de la Facultad de Ciencias Físico, Matemáticas y Naturales de la Universidad Nacional de San Luis.

Las actuaciones incluyeron:

Peritajes criminalísticos.

Relevamientos del terreno.

Estudios mineralógicos.

Análisis de radiación.

Evaluaciones sobre posibles alteraciones magnéticas o térmicas.

Los informes concluyeron que no se detectó radioactividad ni elementos químicos anormales en las muestras extraídas del lugar.

Los policías y militares que participaron del expediente

La documentación recuperada por CEFORA identifica a varios funcionarios policiales y militares que participaron de la investigación.

Entre ellos aparecen:

Subinspector Jorge Fernando Pairetti

Principal José Luis Bonaventura

Comisario Carlos Washington Piñones

Daniel Gustavo Ojeda , de Criminalística

, de Criminalística Comisario Inspector Carlos Raúl Bisón

Subcomisario Oscar Guillermo Rossello

Ernesto Roberto Recalde, jefe de División Criminalística

También figura el entonces mayor de la Fuerza Aérea Argentina, Alberto Luis Iannarello, integrante de la V Brigada Aérea con asiento en Villa Reynolds.

El dato que sorprendió a los investigadores: el expediente fue enviado a Estados Unidos

Uno de los hallazgos más impactantes del expediente señala que el entonces mayor Alberto Luis Iannarello recibió copias de los testimonios “para elevar un informe a sus mandos naturales y remitirlo posteriormente a los Estados Unidos de Norteamérica”.

Ese detalle alimentó durante décadas las especulaciones sobre el interés internacional que despertó el episodio.

Actualmente, Iannarello reside en Texas y es empresario aeronáutico, vinculado a la firma aérea DAR International Co.

Fabio Zerpa y el interés de la ufología argentina

El reconocido investigador Fabio Zerpa tomó intervención en el caso poco tiempo después del hecho.

Junto a especialistas del Centro Argentino de Estudios de Fenómenos Anómalos (CAEFA) impulsó investigaciones independientes y logró que se iniciaran actuaciones administrativas oficiales.

Con el paso de los años, otros investigadores continuaron trabajando sobre el expediente, entre ellos:

Luis Alberto Reinoso

Dr. Roberto Banchs

Roberto Quevedo

Fabricio Billiardi

Estos últimos, integrantes de Café Ufológico San Luis, fueron claves para recuperar testimonios y reconstruir parte de la historia.

El trabajo de CEFORA y la desclasificación de documentos

La recuperación del expediente fue posible gracias al trabajo de CEFORA, organización que busca desclasificar archivos oficiales relacionados con fenómenos OVNI en Argentina.

El investigador Roberto Quevedo, integrante de la entidad en San Luis, realizó pedidos formales de acceso a la información pública ante autoridades policiales y organismos nacionales.

A su vez, Andrea Pérez Simondini, directora de CEFORA, mantuvo contactos institucionales para validar oficialmente la documentación.

El material llegó finalmente desde Estados Unidos gracias al investigador cubano Virgilio Sánchez Ocejo, quien había conservado documentación entregada por el astrónomo estadounidense Joseph Allen Hynek, asesor científico del célebre Proyecto Blue Book de la Fuerza Aérea norteamericana.

Qué contienen los documentos recuperados

El expediente consta de cinco partes y reúne un total de 37 fojas.

Entre los documentos aparecen:

Declaraciones completas de los testigos.

Memorándums internos de la Policía Federal.

Informes de Criminalística.

Comunicaciones elevadas a la Superintendencia de Seguridad Federal.

Referencias a la participación de la Fuerza Aérea.

Para los investigadores, el nivel de detalle y la metodología aplicada en 1978 convierten al caso en uno de los expedientes OVNI más relevantes de Argentina.

Un misterio que sigue abierto

A casi medio siglo del episodio, el “Caso Dique La Florida” continúa generando debates entre investigadores, científicos y aficionados al fenómeno OVNI.

No existen pruebas concluyentes que expliquen qué observaron realmente los pescadores aquella madrugada en San Luis. Sin embargo, la magnitud de la investigación oficial, la participación de fuerzas de seguridad y el interés internacional transformaron al caso en una de las historias más emblemáticas de la ufología argentina.

Expedientes disponibles para consulta pública

CEFORA difundió enlaces públicos para acceder al material original digitalizado:

Parte 1.- https://drive.google.com/file/d/1B8moJi2MRjYApy-m-JLYDVl_Q-SD5S2I/view?

Parte 2.- https://drive.google.com/file/d/1d2iFs_m7SLK0O0wNbYY54TRCqRAQIPIw/view?usp=sharing

Parte 3.- https://drive.google.com/file/d/110zdYdazFDJp82JEdMiQjD5fBsValho1/view?usp=sharing

Parte 4.- https://drive.google.com/file/d/1KRRUPD_AZufp4gzJVzYnaY1cV5yw71jN/view?usp=sharing

Parte 5.- https://drive.google.com/file/d/1LxJ8E3KkBPANJw7Po0gQSt3c5DRhIzOq/view?usp=sharing