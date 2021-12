El Círculo Médico San Luis pretende cobrar un “plus” a los afiliados de DOSEP

Belzunce era gerente de Servicios de DOSEP y ahora fue promovido a la Dirección de la Obra Social del Estado provincial, cargo que ejercía Nicolás Anzulovich, recientemente nombrado diputado provincial por el departamento Pueyrredón.

En diálogo con VMI, González Belsunce comentó “es una situación muy triste para los afiliados, el circulo medico ha tomado una decisión unilateral, un reclamo fuera de lugar, infundado, y sorpresivo, porque hasta la semana pasada mantuvimos reuniones, están pidiendo una recomposición que a esta altura del año te diría es imposible, estos acuerdos salariales se otorgan cuando el gobernador otorga los aumentos a la administración pública, hay un convenio suscripto oportunamente con el Circulo Médico por el cual se rige la relación entre el circulo y Dosep, el convenio estipula que los aumentos en los aranceles de las consultas se van a otorgar en el mismo porcentaje de acuerdo al aumento que reciba la administración publica y en el mismo porcentaje el cual ingresa a la obra social. Ellos reclaman que el gobernador dio un aumento de un 40% a la administración publica y a ellos de un 27%, ese 27% es lo que le ingresa a la obra social, no solo es la administración publica provincial, sino tambien son municipios, hay Anses, hay distintos convenios, eso se acordó a principio de año, quedo claro, siempre fue de la misma manera, ellos plantearon de acuerdo con los anuncios que hizo el gobernador, que dijo en caso de ser necesario se iba a activar una cláusula gatillo en diciembre, que nosotros dijimos que si, en ese momento esta Nicolas Anzulovich al frente, que cuando se activara la clausula gatillo se iba a trasladar al nomenclador general eso fue hasta la semana pasada que mantuvimos ese dialogo y después sorpresivamente entra una nota que los van a cobrar plus, esto va en contra de lo convenido con el circulo”

VMI. “por lo pronto es improcedente lo que está planteando el círculo médico?”

González Belsunce “exactamente nosotros se lo hemos explicado, pero bueno ellos están en esa posición que no se entiende, hasta la semana pasada estábamos esperando esa cláusula gatillo que era un ingreso que puede tener la Obra Social, en su momento decían ellos, se hablaba de un 10%, el compromiso siempre fue se activa cláusula gatillo, eso significa un ingreso a la obra social y eso se iba a trasladar al valor de las consultas y las practicas, nosotros le pedimos al afiliado que hagan el reclamo, por las redes sociales o por la delegación de Dosep para poder medidas de acuerdo a lo que dice el régimen disciplinario de la Obra Social”

VMI.“se ha convocado alguna mesa de dialogo?”

González Belsunce “nosotros hemos mantenido siempre un buen dialogo por eso te digo que fue sorpresivo, el dialogo y la gestión del Dr Tolosa siempre fue muy bueno y hasta dos días antes que nos presenten la nota avisando esto, estuvimos reunidos y quedamos en esperar la cláusula gatillo, nosotros pedimos sentarnos a hablar no bajo presión, en los reclamos que hemos recibido, que ya hemos tomado medidas, el afiliado nos informa que le están cobrando plus y que no lo puede pagar, le cuesta pagar el co-seguro por las practicas y encima tener que pagar un plus no lo puede hacer, es una situación muy triste para el afiliado porque queda al medio son cuestiones de salud las que estamos hablando. Nosotros convocamos al Círculo a que levanten la medida y que podamos hablar”