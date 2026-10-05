El clima será inestable en San Luis durante la semana, con lluvias, sol y vientos

El clima en San Luis se presentará inestable durante la semana, con lluvias, tormentas, períodos de cielo nublado y momentos de mejora. La Red de Estaciones Meteorológicas anticipó que esta situación se mantendría, en principio, hasta el jueves 8 de octubre, aunque podría extenderse.

El inicio de la semana estará marcado por un descenso de las temperaturas, cielo parcialmente nublado y lluvias y tormentas aisladas, principalmente durante la mañana, en gran parte de la provincia.

Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10 grados y una máxima de 23. El viento comenzará leve desde el este y aumentará hacia la noche, con dirección del noroeste.

Cómo seguirá el tiempo el martes

Para el martes, la inestabilidad continuará y el cielo permanecerá nublado. La mínima descenderá hasta los 8 grados, mientras que la máxima alcanzará los 24.

El viento predominará del sector noreste y se esperan algunas ráfagas.

Pronóstico para la mitad de la semana

Durante la mitad de la semana volverán a registrarse muchas nubes. La temperatura mínima subirá hasta los 12 grados, mientras que la máxima bajará hasta los 12, de acuerdo con la información difundida.