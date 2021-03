El Colegio de Abogados repudió los hechos vandálicos en el Día Internacional de la Mujer

A través de un comunicado, el Colegio de Abogados y Procuradores de San Luis (Capsl) repudió este martes los hechos vandálicos que se produjeron en la movilización por el Día Internacional de la Mujer en San Luis.

“Lo ocurrido, si bien no embarra el camino recorrido ni las conquistas alcanzadas, deja un sin sabor y no podemos dejar de manifestar nuestro profundo pesar por lo sucedido, máxime, si resulta al menos contradictorio con aquello que sostienen y pregonan nuestras mujeres, luchar sin daños y sin convertirnos en aquellos que repudiamos: la violencia”, manifestaron.

La entidad se solidarizó con los abogados José Antonio Chía, Martín Loayza y Francisco Muñoz que integran un estudio jurídico ubicado en calle San Martín 911 que “debieron soportar daños materiales luego del ataque violento de aquellas manifestantes que a todas luces no comprendieron la consigna histórica”.

Asimismo, dijeron que prender fuego en los Tribunales, “la casa donde descansa la Justicia y seguramente la injusticia también, empero, de un modo u otro, por respeto a las 129 mujeres que murieron incineradas en la fábrica Cotton, Nueva York, creemos que la ‘idea’ de un grupo de encendidas y confundidas manifestantes fue al menos equivocada”.

Anuncio

A continuación, el comunicado completo:

Desde el Colegio de Abogados y Procuradores de San Luis (Capsl), repudiamos enérgicamente los hechos vandálicos ocurridos en nuestra Ciudad Capital en oportunidad de desarrollarse la marcha en conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

Asimismo, nos solidarizamos con los Integrantes del estudio jurídico ubicado en calle San Martín 911, 1·piso oficina 1, doctores José Antonio Chía, Martín Loayza y Francisco Muñoz que debieron soportar daños materiales a partir del ataque violento de aquellas manifestantes que a todas luces no comprendieron la consigna histórica.

Desde ya, este Colegio Profesional de modo alguno Incluye a todas en los hechos delictivos suscitados en el denominado 8M, por el contrario, nuestra institución reivindica la lucha y el esfuerzo Inconmensurable que vienen desarrollando las mujeres en busca de una igualdad postergada.

En tal sentido, hemos celebrado convenios con la Secretaría de Estado de la Mujer, Diversidad e Igualdad para asistir a la víctima de género y hemos Impuesto como “obligatoria” a capacitación en Ley Micaela para miembros del directorio, personal y abogados que deseen matricularse en nuestra institución, invitando a los colegas ya matriculados a participar activamente de las mismas. Es nuestra lucha, es la lucha de las mujeres, es la lucha de una nueva sociedad que dijo basta, pero no de este modo violento y dañino.

Lo ocurrido, si bien no embarra el camino recorrido ni as conquistas alcanzadas, deja un sin sabor y no podemos dejar de manifestar nuestro profundo pesar por lo sucedido, máxime, si resulta al menos contradictorio con aquello que sostienen y pregonan nuestras mujeres, luchar sin daños y sin convertirnos en aquellos que repudiamos: la violencia.

Pintadas, gritos e insultos tanto en la Catedral, en un templo religioso, propiedades públicas y privadas, como también en el Sanatorio de calle Rivadavia, a una sabiendas que en ese nosocomio se encuentran internados y/o en recuperación hombres y mujeres. Vimos mujeres atacando a otras mujeres policías, inconcebible.

La paradoja de prender fuego los tribunales ordinarios de la provincia la casa donde descansa la Justicia y seguramente la injusticia también…empero, de un modo u otro, por respeto a las 129 mujeres que murieron incineradas en la fábrica Cotton, estado de Nueva York, creemos que la idea de un grupo de encendidas y confundidas manifestantes fue al menos equivocada.

Los hombres y mujeres de derecho decimos no a la violencia contra las mujeres, no a la violencia en ninguna de sus formas, sí a la libertad de expresión pacifica, al respeto que nos debemos entre todos, principalmente, a las mujeres. Finalmente, decimos y reclamamos “ni un femicidio más”.