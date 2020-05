El Comité de Crisis analiza protocolos de más actividades deportivas

El Estado ya habilitó prácticas correspondientes a las Fases 1 y 2, y actualmente evalúan otras. Señalaron que todavía no están dadas las condiciones para la apertura de los gimnasios y los natatorios.

El avance de la pandemia en el país es cada vez más alarmante, pero algunas provincias lograron frenar su circulación y San Luis es una de ellas. El buen estado sanitario le permitió al gobierno puntano habilitar distintas actividades deportivas, como el ciclismo, el running, el pádel y el tenis, entre otras. En el Comité de Crisis señalaron que trabajan en los protocolos de más actividades deportivas, pero aclararon que aún no están dadas las condiciones, por ejemplo, para la apertura de gimnasios y natatorios.

Nasim Inayati, jefe del Programa Innovación Tecnológica de la Producción, explicó que hasta ahora los puntanos están habilitados para realizar diversos deportes que son considerados de poco riesgo, ya que se practican al aire libre y respetan el distanciamiento social obligatorio.

“Actualmente el Comité de Crisis, a través del Protocolo de Deporte, definió la habilitación de algunas actividades como son caminatas, atletismo, ciclismos y otras que involucran instructores deportivos como yoga, zumba, gimnasia modeladora y tareas aeróbicas en domicilios particulares y con no más de cinco personas”, señaló y agregó: “Permanentemente se están evaluando cuáles son las situaciones y condiciones del estatus de salud de la provincia, y a medida que se van dando las condiciones, se van habilitando actividades y nuevos rubros”.

El funcionario indicó que el Comité está en contacto con los centros, gimnasios, asociaciones y federaciones deportivas para analizar la situación, siempre con la consideración del estatus epidemiológico de la provincia, y que trabajan en los protocolos que podrían aplicarse para la apertura de estos locales.

Aclaró que no hay una fecha definida para que esto suceda, debido a que no están dadas las condiciones sanitarias. “Actualmente el protocolo establece que se habiliten las actividades de Fase 1 y 2, -dijo Inayati- que son de bajo riesgo y riesgo moderado; en tanto las actividades de Fase 3 y 4, que son de alto riesgo y de muy alto riesgo, todavía no se encuentran permitidas”.

La Fase 3 considera a las “actividades físicas y/o deportivas individuales, en espacios cerrados, sin contacto, con elementos en común” de alto riesgo. En tanto la Fase 4 engloba las “actividades físicas y/o deportivas grupales, en espacios cerrados, con contacto, y con elementos en común” como de muy alto riesgo. En este último grupo entrarían los gimnasios y natatorios.

Al consultarle sobre los factores que considera el Comité de Crisis para decidir la apertura o no de algún sector de la sociedad, Inayati comentó: “No solo se toma en cuenta la falta de circulación del virus en la provincia, sino el estado de las provincia limítrofes y las condiciones generales del país, entre otros elementos. Esto permite analizar y tomar en consideración los riesgos que involucra la habilitación de cada una de las actividades”.

Para finalizar, el funcionario indicó: “No se sabe cuando estos locales se podrán habilitar, todo se irá autorizando según las condiciones que lo permitan y el Comité de Crisis lo evalué y lo apruebe”.

