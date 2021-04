El Comité de Crisis informó las nuevas medidas para todo el territorio provincial

Fue este viernes a las 20:00, en un comunicado encabezado por la jefa de Gabinete de Ministros de la Provincia, Natalia Zabala Chacur, acompañada por la presidenta del Comité de Crisis, María José Zanglá y la coordinadora del Ministerio de Salud, Rosa Dávila.

La doctora María José Zanglá remarcó que “Argentina y por ende San Luis se encuentran transcurriendo la segunda ola de Coronavirus, un episodio que a comparación de la primera ola tiene un comportamiento distinto, nos encontramos con una afectación más de jóvenes y eso genera que las instituciones sanitarias de estos pacientes requieran internación y más días de internación”.

“Llevamos muchos días superando los 500 casos, eso genera que a las instituciones sanitarias ingresen un mayor número de pacientes con respecto a la ola anterior, estamos con una ocupación que supera el 50% en el área de moderados. Es por eso que necesitamos tomar estas medidas y que el sistema sanitario no se estrese y no se colapse”, Zanglá enfatizó que estas medidas se suman a las de siempre como distanciamiento social, el uso de tapabocas y no concurrir a lugares cerrados donde hay masividad de gente.

Anuncio

En virtud de la situación epidemiológica actual de la provincia y en relación a las disposiciones del Gobierno nacional, el Comité de Crisis estableció desde las 00:00 del sábado 17 de abril:

La circulación estará permitida en todo el territorio provincial desde las 6:00 hasta las 20:00. Superado este horario, solo podrán circular las personas consideradas esenciales.

Toda actividad comercial y de servicios podrá funcionar de 6:00 a 19:00 con una capacidad máxima del 30%, excepto actividades recreativas, deportivas, culturales y religiosas, que quedan suspendidas.

Después de las 19:00, los bares y restoranes solo podrán atender a través de la modalidad de reparto por delivery.

Los reencuentros esenciales se podrán realizar en el horario permitido para circular y con un máximo de 10 personas.

Se cierran los parques provinciales y espacios públicos de recreación, los espacios públicos deportivos y los museos y casas culturales públicas.

Se suspenden todos los eventos deportivos provinciales, ya sea competitivos o recreativos, federados o no, en todo el territorio provincial.

Se mantienen suspendidos todo tipo de eventos y fiestas patronales.

Los agentes de la administración pública escalafón general, beneficiarios del Plan de Inclusión Social y becas 22AG, trabajarán de manera remota desde sus domicilios, excepto aquellos que se consideren esenciales.

Se mantienen las clases presenciales.

ANSL