El coronel Fernando Tereso quedó a cargo de la reorganización de la Quinta de Olivos

Fernando Tereso, segundo jefe de la Casa Militar, asumió un papel central en la reorganización de la Quinta de Olivos, residencia del presidente Javier Milei. El Gobierno dispuso transferir al organismo responsabilidades que hasta ahora estaban en manos de la administración general del predio.

La medida incluye la disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial y el traspaso de sus funciones y bienes a la Casa Militar. Según lo anunciado oficialmente, la transición deberá completarse en un plazo máximo de 60 días.

Tereso es el número dos del organismo que conduce Sebastián Ibáñez. Según informaron tendrá a su cargo tareas vinculadas con la implementación del nuevo esquema y la reorganización del personal que presta servicios en Olivos.

El Gobierno justificó los cambios por la necesidad de reforzar la seguridad presidencial y facilitar los procesos administrativos internos. La salida de trabajadores civiles, sin embargo, generó cuestionamientos sindicales. Representantes gremiales denunciaron despidos, mientras que fuentes oficiales sostuvieron que parte del personal será reubicado en otras áreas del Estado.