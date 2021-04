El creador de la vacuna Sputnik V avaló extender hasta 3 meses el intervalo entre las dosis

El director del Centro de Investigación Gamaleya Alexander Gintsburg, que desarrolló la vacuna rusa, afirmó que la segunda dosis de la Sputnik V contra el coronavirus puede darse hasta tres meses después de la primera, en el lugar de los 21 días originales, sin que sea afectada su efectividad.

“Con respecto a la vacuna Sputnik V diseñada por nuestro Centro de Investigación de Gamaleya, creemos que es posible aumentar el intervalo mínimo entre la primera y la segunda vacuna desde los 21 días aprobados anteriormente hasta tres meses”, sostuvo Gintsburg en un comunicado difundido hace minutos.

Y agregó que “la extensión del intervalo no afectará a la vacuna, induce una respuesta inmune y, en algunos casos, la potenciará y prolongará”.

Los desarrolladores de la Sputnik V informaron que esta conclusión proviene de “la experiencia en el uso de vacunas con la misma plataforma de adenovirus y, lo que es más importante, de campañas de vacunación masiva exitosas en Rusia y muchos otros países”.

RDIF, Laboratorios Richmond launched production of #SputnikV in Argentina, the first country in Latin America to manufacture Sputnik V. Watch this exclusive video of the first vials of Sputnik V coming off the production line at @richmond_lab facility. pic.twitter.com/zMfQKIWywj

— Sputnik V (@sputnikvaccine) April 20, 2021