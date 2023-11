El diputado electo Benegas Lynch anticipó que promoverá la derogación del aborto en Argentina

El dirigente cercano a Javier Milei cuestionó duramente la ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación

“Con Milei en el Poder Ejecutivo, ahora tenemos que hacer foco en todas las reformas que debemos realizar”, expresó el legislador electo, y continuó: “Igual, no desatiendo algunos aspectos para tratar, una larga lista como la Ley de Góndolas, la Ley de Alquileres… ¿La de aborto? No sé cuándo se puede tratar, pero me parece que la vida es el derecho primario; que tengamos una ley de aborto me parece la salvajada más espantosa”

En declaraciones radiales, Benegas Lynch expresó su postura sobre la interrupción voluntaria del embarazo: “Me parece que somos unos salvajes, estamos hablando de las leliqs y la tasa de interés y no creemos en la vida… Sí, por supuesto, yo la derogaría. De los debates que existen, los argumentos de los pañuelos verdes me parecen de los más pobres”

“Me he puesto en los zapatos de ellos para contraargumentar, que el cuerpo de la madre y el derecho del cuerpo. Por supuesto que la madre tiene el derecho a su cuerpo, pero es la vida de otro. La madre no tiene 20 dedos de la mano, hay otros 10 dedos que son de otra persona, con un ADN distinto y con derechos iguales al de la madre”, enfatizó el diputado electo cercano a Milei

El legislador de La Libertad Avanza coincide con la visión de Milei y la de la vicepresidenta electa del partido, Victoria Villarruel, quien aseguró días antes de las elecciones de segunda vuelta que algunas mujeres “abortaban niños a término”