El dólar blue bajó a $200 y el BCRA compró USD 91 millones

El dólar blue arrancó la semana con una baja de $2 y cerró $200 en el mercado paralelo, con lo cual la brecha cambiaria se redujo entorno al 75%.

En tanto, la cotización oficial ajustó 0,20% y se ubicó en $ 114,72. En consecuencia, la versión ahorro o solidario quedó en $ 189,29. Por su parte, el mayorista escaló 0,29% a $ 109,20.

Las cotizaciones financieras también mostraron tendencia bajista: el contado con liquidación cerró en $188,09 y el MEP o Bolsa, a $185,88.

Durante la operación de hoy el Banco Central compró U$S U$S 91 millones acumulando en lo que va de marzo U$S 556 millones