El dólar blue sigue subiendo y alcanza un nuevo récord: $219

El dólar blue anotaba un nuevo récord este mediodía, al sumar $4 y venderse a $219 en el mercado paralelo, mientras que las cotizaciones financieras continuaban con tendencia alcista.

En el segmento informal, la divisa lleva acumulado un avance de $10 solo en lo que va de enero. En tanto, la brecha cambiaria con el dólar mayorista se ubicaba este viernes en casi 110%: esa cotización subía 7 centavos, a $104,38.

El blue suma, también, cuatro ruedas consecutivas operando en niveles récord, para comercializarse sobre el final de la jornada en 216 pesos para la compra y 219 para la venta en la “city” poteña.

En el mercado minorista, la moneda norteamericana se vendía a un promedio de $110,63. Las versión ahorro o solidaria de la divisa, por su parte, operaba en los $179,85. Las cotizaciones ligadas a la actividad financiera continuaban con tendencia alcista: el contado con liquidación subía a $218,82 y el Bolsa o MEP, a $214,91.

Anuncio

Las reservas internacionales disminuyeron el jueves en U$S 90 millones y se ubicaron en los U$S 38.943 millones, el monto más bajo en 13 meses. En los últimos días, el Banco Central vendió alrededor de U$S 140 millones para intervenir en el mercado cambiario.

La autoridad monetaria aceleró el ritmo de devaluación para evitar que el dólar se siga atrasando con respecto a la inflación. En 2021, el dólar oficial mayorista subió 22%, contra una inflación acumulada del 50,9%. Así, este mes el dólar oficial se mueve a una velocidad de 2,6% mensual, al tiempo que se aguarda una inflación cercana al 4%.