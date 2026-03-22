El embajador argentino en Israel afirmó que Javier Milei “es un prócer” en ese país

El embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, aseguró que el presidente Javier Milei es considerado “un prócer” en ese país, en referencia al impacto que tuvo su posicionamiento internacional y su cercanía con el gobierno israelí.

Las declaraciones se produjeron en un contexto de estrechamiento de relaciones diplomáticas entre Argentina e Israel, marcado por el respaldo del mandatario argentino en distintos escenarios internacionales y su postura frente a conflictos en Medio Oriente.

Según expresó el diplomático, la figura de Milei genera un fuerte reconocimiento en territorio israelí, especialmente por sus decisiones políticas y su alineamiento con el gobierno de Benjamin Netanyahu. En ese sentido, remarcó que existe una valoración positiva hacia el rumbo adoptado por la política exterior argentina.

El vínculo entre ambos países se intensificó desde la asunción de Milei, con gestos concretos como su visita oficial a Jerusalén, donde ratificó su intención de trasladar la embajada argentina a esa ciudad, una medida con alto peso simbólico y político a nivel internacional.

Este acercamiento se da en un escenario global atravesado por tensiones geopolíticas, donde la posición argentina ha sido interpretada como un claro respaldo a Israel, lo que también generó repercusiones en el ámbito diplomático regional e internacional.

Las declaraciones del embajador no pasaron desapercibidas y abrieron debate en el ámbito político argentino, tanto por el tono utilizado como por el contexto en el que se producen, en medio de una agenda internacional cargada de conflictos y definiciones estratégicas.