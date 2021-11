El empresario argentino Eduardo Costantini pagó 35 millones de dólares por una obra Frida Kahlo

El empresario argentino Eduardo Costantini pagó 35 millones de dólares por una obra de Frida Kahlo, una cifra récord para la artista mexicana, que fue subastada en la casa de remates Sotheby’s, en Estados Unidos.

Se trata del autorretrato “Diego y yo”, pintado en 1949 por la artista mexicana, que lleva la dedicatoria “para Florence y Sam con el cariño de Frida”.

Costantini es el fundador del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), aunque esta obra es para su colección privada. El empresario pujó vía telefónica a través de Anna Di Stasi, la directora de Sotheby’s para América Latina, informó la casa de remates a la AFP.

El importe total que pagará Costantini incluye la comisión de la casa de remates, por una obra que no obstante quedó lejos del rango superior tasado por los expertos. La pintura fue valorada entre 30 y 50 millones de dólares.

En 1995, el empresario pagó 3,2 millones de dólares por “Autorretrato con chango y loro” (1942) de Frida Kahlo.

#AuctionUpdate: Frida Kahlo’s ‘Diego y yo (Diego and I)’ was acquired by the Eduardo F. Costantini Collection, a renowned collector with a longstanding commitment to supporting Latin American art and artists, and founder of Malba, Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. pic.twitter.com/Us3sZNZZhN

