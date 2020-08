El Fiscal solicitó 3 años y seis meses de prisión por estafa y la defensa la absolución

Villa Mercedes (Judicial) En la jornada de hoy, se desarrolló la etapa de alegatos en el marco del debate oral en “S.M.A – Av. Estafa” donde se investiga la conducta de un ciudadano que recibió sumas de dinero para concretar compras de automóviles que nunca fueron entregados.

El tribunal conformado por los Dres. Virna Milena Eguinoa, Sebastián Cadelago Filippi y Hernán Herrera recepcionaron los alegatos de las partes.

Por un lado, el Fiscal de Cámara, Dr. Néstor Lucero, realizó un análisis de los casos traídos a debate. Asimismo, manifestó que no hubo constancias de que el imputado trabajara como vendedor o comisionista de una concesionaria de autos. “Todo estuvo destinado a sustraer dinero”, dijo. Hizo referencia a declaraciones testimoniales de los damnificados. Expresó que se trató de una conducta engañosa y que el imputado generaba apariencia de seriedad, y que también hubo abuso de relaciones personales con uno de los damnificados.

El fiscal consideró que la conducta del imputado se encuadra en el artículo 172 del Código Penal por damnificar a dos personas y opera en concurso real. Como atenuantes tuvo en cuenta la falta de antecedentes y como agravantes ninguno, más allá de la conducta delictiva.

Por su parte, el representante de la defensa, Dr. Pascual Celdrán, alegó que no permitieron que su defendido cumpla con el trato ni pudiera reparar el daño. Expresó que el acusado conocía el rubro y que no tuvo intención de defraudar ni de obtener dinero sin cumplir. Asimismo, agregó que la estafa no está verificada y que se trató de un negocio fallido. Solicitó al tribunal la absolución por el beneficio de la duda.

Finalmente, los integrantes de la Cámara Penal Nº 1 de la Segunda Circunscripción Judicial informaron que la lectura del veredicto será para el próximo lunes 10 de agosto a las 12 hs.

Los hechos

El acusado es investigado por dos hechos de ilícito contra la propiedad, calificados como estafa. Dos ciudadanos le entregaron dinero a M.A.S como cuotas de un plan de ahorro a los fines de adquirir dos automóviles que nunca fueron entregados.

En uno de los casos la transacción comenzó en diciembre de 2015 y el otro en agosto del 2016.

El acusado hizo creer a los damnificados que era propietario de una concesionaria, que nunca estuvo habilitada por la municipalidad ni inscripta en el Registro Público de Comercio. Asimismo, los contratos de plan de ahorro tampoco estaban registrados. Este, recibió sumas de dinero sin entregar los rodados pactados y beneficiándose económicamente. Según la acusación de primera instancia, el despliegue fue realizado con pleno conocimiento y voluntad de engañar y causar perjuicios patrimoniales.