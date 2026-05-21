El FMI aprobó la segunda revisión del acuerdo con Argentina y liberó un desembolso de US$1.000 millones

El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó la aprobación de la segunda revisión del acuerdo firmado con la Argentina por US$20.000 millones, lo que habilitó un nuevo desembolso de US$1.000 millones para el país.

La decisión fue oficializada este jueves por el organismo multilateral, que valoró el avance del programa económico impulsado por el Gobierno nacional y destacó especialmente las mejoras observadas en el frente monetario y cambiario.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, el FMI remarcó el “impulso reformista” de la administración argentina, en referencia a las medidas económicas implementadas en los últimos meses para estabilizar las cuentas públicas y fortalecer las reservas.

El nuevo desembolso forma parte del acuerdo financiero alcanzado entre la Argentina y el organismo internacional, considerado clave para sostener el programa económico y garantizar compromisos financieros externos.

Desde el organismo también señalaron que las políticas aplicadas permitieron avances en materia de inflación, orden fiscal y funcionamiento del mercado cambiario, aunque advirtieron sobre la necesidad de continuar con las reformas estructurales previstas en el acuerdo.

La aprobación de esta segunda revisión representa un nuevo respaldo internacional para el Gobierno argentino en medio del proceso de ajuste económico y reordenamiento financiero que atraviesa el país.

El acuerdo vigente entre la Argentina y el FMI contempla metas fiscales, monetarias y de acumulación de reservas, cuyo cumplimiento es evaluado periódicamente por el directorio del organismo para habilitar nuevos desembolsos.