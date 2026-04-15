El FMI aprueba revisión del acuerdo con Argentina y habilita un desembolso de US$ 1.000 millones

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la revisión del acuerdo vigente con Argentina, lo que habilita un desembolso de US$ 1.000 millones en favor del país. El organismo ya publicó el informe técnico (staff report), que será elevado al Directorio para su aprobación definitiva.

La instancia se da en el marco de la participación del ministro de Economía, Luis Caputo, en la Asamblea de Primavera del organismo en Washington D. C., donde mantiene reuniones con autoridades financieras internacionales.

Respaldo técnico y próximos pasos

Según se informó, el acuerdo técnico alcanzado —conocido como Staff Level Agreement— representa un paso previo fundamental antes de la aprobación final por parte del Board del organismo. Se estima que el Directorio se reunirá dentro de los próximos 15 días para dar el visto bueno definitivo y concretar el giro de fondos.

Desde el Ministerio de Economía remarcaron que este avance consolida el vínculo con el organismo multilateral y garantiza el cumplimiento de las metas establecidas en el programa vigente.

Caputo destacó el impacto en la economía

El ministro Luis Caputo agradeció especialmente a la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, por su rol durante las negociaciones, así como también al equipo técnico encabezado por Dan Katz y Luis Cubeddu.

“Este acuerdo es un paso muy importante en la consolidación de la estabilidad macroeconómica en la que hemos trabajado estos dos años, y contribuirá a fortalecer el crecimiento económico de nuestro país”, afirmó el titular del Palacio de Hacienda.

El entendimiento se inscribe en la estrategia del Gobierno nacional para sostener el orden fiscal, estabilizar variables económicas clave y recuperar la confianza de los mercados internacionales.