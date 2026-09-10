El FMI enviará una misión a la Argentina para iniciar la tercera revisión del acuerdo

El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó que enviará una misión técnica a la Argentina durante la semana del 21 de septiembre para comenzar la tercera revisión del acuerdo vigente. La evaluación estará centrada en la situación fiscal y en la evolución de las reservas internacionales.

La visita constituye una nueva instancia de seguimiento del programa acordado entre el organismo multilateral y el gobierno de Javier Milei, en un escenario en el que el Ejecutivo busca sostener el equilibrio fiscal y fortalecer la posición del Banco Central.

El FMI revisará las metas fiscales y las reservas

La misión analizará los números de la economía argentina correspondientes al cierre del segundo trimestre de 2026. Entre los principales puntos estarán el cumplimiento de las metas fiscales y la acumulación de reservas internacionales previstas dentro del programa.

La revisión resulta relevante para la continuidad del acuerdo y se producirá, además, en un mes en el que la Argentina deberá afrontar un vencimiento cercano a los US$800 millones con el organismo.

El organismo destacó avances, pero señaló desafíos pendientes

La vocera del FMI, Julie Kozack, realizó una evaluación positiva de algunos de los resultados obtenidos por el programa económico argentino, especialmente en materia de superávit fiscal, inflación y actividad económica.

Desde el organismo también destacaron la recomposición de las reservas internacionales y señales de mayor confianza de los mercados, reflejadas en la reducción del riesgo país, las mejoras en las calificaciones crediticias y el crecimiento de proyectos de inversión privada.

Sin embargo, el Fondo advirtió que todavía existen desafíos para consolidar la estabilización. Entre las prioridades mencionó la necesidad de continuar fortaleciendo las reservas, reducir los riesgos de financiamiento y preservar el ancla fiscal.

El FMI también considera necesario mejorar la capacidad de la economía argentina para enfrentar eventuales shocks externos y extender los beneficios del crecimiento hacia un conjunto más amplio de sectores.

Energía, minería y agro, entre los sectores estratégicos

El organismo señaló que existe coincidencia con las autoridades argentinas respecto de la necesidad de ampliar los efectos de la estabilización económica, particularmente a partir del desarrollo de sectores como la energía, la minería y el agro.

También planteó la importancia de avanzar sobre problemas de infraestructura y profundizar los mercados locales de crédito.

La llegada de los técnicos del FMI a Buenos Aires abrirá así una nueva etapa de negociaciones y evaluación del programa económico, con las reservas y el cumplimiento fiscal como dos de los principales indicadores bajo análisis.