El FMI mantiene pendiente la aprobación de la última revisión del acuerdo con Argentina a un mes de la auditoría

A un mes de la auditoría técnica, el Fondo Monetario Internacional (FMI) todavía no aprobó formalmente la última revisión del acuerdo vigente con Argentina, una instancia clave para habilitar nuevos desembolsos dentro del programa financiero.

La evaluación del organismo multilateral se realizó durante febrero, cuando una misión técnica analizó la evolución de las principales variables económicas del país, entre ellas el cumplimiento de metas fiscales, acumulación de reservas y política monetaria.

Expectativa del Gobierno por el desembolso

La aprobación de esta revisión es fundamental porque permitiría destrabar un nuevo desembolso de fondos comprometidos en el marco del acuerdo firmado entre la Argentina y el FMI.

Sin embargo, hasta el momento el Directorio Ejecutivo del organismo no trató el informe final de la auditoría, por lo que la decisión continúa pendiente.

Desde el equipo económico argentino señalan que las conversaciones técnicas continúan y que se mantienen los canales de diálogo con el organismo internacional para avanzar en la validación del cumplimiento de los objetivos pactados.

Qué evaluó el FMI en la auditoría

Durante la misión técnica, los funcionarios del FMI revisaron distintos indicadores del programa económico, entre ellos:

Resultado fiscal del sector público

Evolución de las reservas del Banco Central

Política cambiaria y monetaria

Proyecciones macroeconómicas

Estas revisiones forman parte del seguimiento periódico que realiza el organismo sobre los países que mantienen acuerdos financieros activos.

Contexto del acuerdo con el Fondo

El programa firmado entre Argentina y el FMI establece evaluaciones periódicas del cumplimiento de metas económicas. Cada revisión aprobada por el directorio habilita nuevos tramos de financiamiento que permiten reforzar las reservas internacionales y afrontar compromisos de deuda.

Por ahora, la definición del organismo internacional sigue en espera, mientras el Gobierno aguarda una señal formal que permita avanzar con la próxima etapa del programa.