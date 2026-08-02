El futuro de Claudio “Chiqui” Tapia en la AFA: busca respaldo político mientras avanzan causas judiciales

Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), atraviesa uno de los momentos más delicados de su gestión. Mientras enfrenta investigaciones judiciales en Argentina y Estados Unidos, el dirigente apuesta a consolidar su relación con sectores del Gobierno nacional, especialmente con Karina Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, con el objetivo de sostener su poder dentro del fútbol argentino.

Tapia modificó recientemente su número de teléfono luego de la repercusión que tuvieron distintas investigaciones en territorio estadounidense y mantiene expectativas de que el respaldo político contribuya a evitar que prosperen algunas de las causas que lo involucran.

Un escenario judicial cada vez más complejo

El dirigente continúa bajo la lupa de la Justicia tanto en el país como en los Estados Unidos. En territorio norteamericano, el Departamento de Justicia y el FBI investigan presuntas irregularidades vinculadas con operaciones financieras y contratos internacionales de la AFA. Paralelamente, también existen litigios civiles relacionados con los derechos comerciales de la Selección Argentina.

En las últimas semanas surgieron versiones sobre el presunto secuestro de dispositivos electrónicos y posibles citaciones judiciales. Sin embargo, la AFA emitió un comunicado oficial negando que Tapia o el tesorero Pablo Toviggino hayan sido citados a declarar por la Justicia estadounidense o que les hayan incautado teléfonos celulares.

El rol de Mahiques y el acercamiento con el Gobierno

Diversas publicaciones periodísticas sostienen que la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia modificó la relación entre la Casa Rosada y la conducción de la AFA. Distintos análisis políticos señalan que el funcionario mantiene vínculos históricos con el mundo del fútbol, situación que alimentó especulaciones sobre una etapa de mayor diálogo entre ambas partes.

En ese contexto, el vínculo de Tapia con Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, aparece como uno de los principales activos políticos del titular de la AFA para sostener su posición institucional.

Guillermo Tofoni, en una situación judicial adversa

Otro de los protagonistas del conflicto es el empresario Guillermo Tofoni, quien mantiene litigios con la AFA en los Estados Unidos. De acuerdo con las publicaciones más recientes, sufrió un revés judicial luego de que un tribunal dictara una orden de confidencialidad que limita la difusión pública de parte del material incorporado al expediente. No obstante, la investigación penal sobre las operaciones financieras vinculadas a la AFA continúa su curso de manera independiente.

La continuidad de Tapia dependerá de varios frentes

Mientras mantiene el respaldo de la mayoría de los clubes afiliados a la AFA, Claudio Tapia enfrenta un escenario donde confluyen factores políticos, deportivos y judiciales. El avance de las investigaciones en ambos países y la evolución de las causas abiertas serán determinantes para el futuro del dirigente al frente del fútbol argentino.

Créditos: LPO