El Gobierno analiza reflotar la Ley de Tierras para blindar el DNU 70/2023

El Gobierno analiza reflotar la Ley de Tierras y abrir una negociación con bloques aliados para blindar el DNU 70/2023, luego del fallo de la Corte Suprema que revocó la sentencia que había declarado la inconstitucionalidad de su artículo 154.

La estrategia se discute en algunos despachos de la Casa Rosada y estaría vinculada con el debate pendiente sobre la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que cuenta con media sanción del Senado y se encuentra en la Cámara de Diputados.

El oficialismo evalúa sumar nuevamente la Ley de Tierras al debate parlamentario y aplicar cambios en función de los planteos de los aliados. Según el análisis difundido, esa modificación podría hacer que el proyecto regresara a la Cámara Alta y, al mismo tiempo, serviría para sostener el decreto impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

“Puede ser una ventana de oportunidades. La oposición quiere voltear el DNU y para eso tenemos que explicar bien y evitar que discursivamente la Ley de Tierras se mezcle con este tema”, precisó a la Agencia Noticias Argentinas una fuente legislativa.

En la administración libertaria también se analiza ceder algunos aspectos del proyecto de Inviolabilidad a cambio de garantizar la continuidad del DNU 70/2023, definido en Balcarce 50 como una “herramienta de gobernabilidad”.

“La idea es ceder algunos aspectos de Inviolabilidad, pero te garantizas el decreto 70/2023, que es una herramienta de gobernabilidad. Los aliados no van a querer prenderse en esa”, afirmó una voz de la administración libertaria.

La interpretación del fallo de la Corte

Otras voces del Poder Ejecutivo prefieren evitar una “dicotomía” al analizar la decisión del máximo tribunal. La Corte revocó el fallo de la Cámara Federal de La Plata, que había admitido una acción de amparo presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) contra el Poder Ejecutivo Nacional.

El objetivo de esa presentación era obtener la declaración de inconstitucionalidad y nulidad del artículo 154 del DNU. Sin embargo, según un funcionario al tanto de la cuestión procesal, la Corte no resolvió la validez constitucional de fondo.

“Hay una lectura no muy jurídica que se hizo. Se rechazó por una cuestión procesal, de legitimación. El fallo es correcto, favorable, pero no definitivo porque la Corte no resolvió la cuestión jurídica de fondo”, expresó el funcionario.

Con el presidente Javier Milei en París, en el marco de la Argentina Week, y una parte importante del Gabinete en la delegación presidencial, el oficialismo deberá discutir cómo sostener el DNU y mantener el vínculo con los aliados.

Con información de: noticiasargentinas.com