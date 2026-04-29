El Gobierno anuncia un plan de obras de mantenimiento de caminos rurales para toda la provincia

El Gobierno de San Luis anunció un importante plan de intervención sobre caminos rurales no pavimentados que alcanzará a todos los departamentos de la provincia, con tareas de mantenimiento, perfilado, alteo y ejecución de desagües para mejorar la transitabilidad y acompañar al sector productivo.

Según se informó oficialmente, en una primera etapa se intervendrán más de 1.400 kilómetros de caminos rurales, fundamentales para la conectividad de productores, vecinos y escuelas de parajes y zonas alejadas.

Las obras se ejecutarán a través de distintas modalidades, de acuerdo a las características y necesidades de cada región. En los departamentos Ayacucho, Pueyrredón, Junín, Pringles, Belgrano, Chacabuco y San Martín, los trabajos se llevarán adelante mediante el sistema de licitación pública, mientras que en los departamentos Pedernera y Dupuy las tareas estarán a cargo de Vialidad Provincial.

De esta manera, la totalidad del territorio provincial se verá alcanzada por el plan, que apunta a mejorar la circulación en zonas rurales, facilitar la salida de la producción y optimizar el acceso a establecimientos educativos, sanitarios y comunidades del interior.

Entre las tareas previstas se encuentran el perfilado de calzada, limpieza y reconstrucción de cunetas, alteo de tramos críticos y obras de desagüe, con el objetivo de prevenir anegamientos y mejorar la durabilidad de los caminos.

Desde el Ejecutivo provincial destacaron que este tipo de intervenciones forman parte de una política de acompañamiento al sector agropecuario y a las familias que viven en zonas rurales, garantizando mejores condiciones de conectividad durante todo el año.

Con este anuncio, el Gobierno busca dar respuesta a una demanda histórica del interior productivo, con obras que impactarán de manera directa en la logística, la seguridad y la calidad de vida de miles de sanluiseños.