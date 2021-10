El Gobierno anunció tercera dosis para los mayores de 50 años con Sinopharm y vacunas para turistas

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, junto al ministro de Turismo, Matías Lammens, anunciaron en conferencia de prensa la aplicación de una tercera dosis para mayores de 50 años que recibieron el esquema completo de vacunas inactivadas (Sinopharm) y para personas inmunocomprometidas mayores de tres años.

En la misma sintonía, Lammens anunció que los turistas menores de 18 años que ingresen al país quedarán exentos de realizar cuarentena, y contarán con la posibilidad de vacunarse con el objetivo de potenciar el turismo receptivo. “Es importante destacar que todos se puedan vacunar, hay vacunas disponibles para todos”, señaló.

Vizzotti diferenció la tercera dosis de las vacunas de refuerzo: “La tercera dosis complementa el esquema primario para ampliar la protección y el refuerzo, después de haber recibido el esquema primario recomendado, lo que hace es reforzar la inmunidad en forma periódica y eso es al menos 6 meses después de haber recibido el esquema primario”.

Asimismo, la titular de la cartera de salud señaló que el refuerzo de vacunas está previsto para diciembre. “Se está trabajando con las provincias y a partir de diciembre se va a empezar con el refuerzo empezando por el personal de salud y escalonadamente como fuimos avanzando con nuestro plan de vacunación”, manifestó.

“Las vacunas de Sinopharm se pueden complementar con esquema heterólogo para mejorar el resultado de la tercera dosis, así que mayores de 50 años se hará una distribución de vacunas de AstraZeneca para estimular esa respuesta inmune”, sostuvo y agregó: “Tenemos las vacunas para niños, adolescentes, segundas dosis, y para la tercera dosis de inmunocomprometidos, mayores de 50 con Sinopharm”.

También, indicó que se empezará a trabajar con las provincias limítrofes a otros países para desarrollar la vacunación en los puntos de fronteras con el objetivo de que “puedan vacunar a su población para poder dar vuelta la página de la pandemia”. Los puntos serán principalmente Formosa con Paraguay, y Salta y Jujuy con Bolivia.

Con fuerte eje en potenciar la vacunación, el ministro de Turismo destacó: “Tenemos stock suficiente para vacunar a todos los argentinos, vamos a avanzar con la oferta a los turistas menores de 18 años, que son quienes van a poder ingresar sin tener vacunación por turismo, y a los que ingresen por alguna excepción”.

En la misma línea, Lammens destacó que ya no será requerimiento el PCR negativo a los 5-7 días de ingresar al país, y que los turistas solo deberán contar con el esquema de vacunación completo y un test 72 horas antes de la entrada.

Consultada sobre la posibilidad de viajar con la Sputnik V, la funcionaria afirmó: “No es que no los dejan entrar, muchísimos países están autorizando el ingreso por razones turísticas a personas que tengan vacunas precalificadas por la OMS. Hay varias vacunas en ese proceso. No es que no se les permite entrar si es por razones laborales, salud o estudios, se hace un trámite y se ingresa. Decir que no se puede salir de la Argentina con la Sputnik es incorrecto”.