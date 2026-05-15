El Gobierno busca aprobar cuatro leyes clave antes del Mundial y prepara otros 10 proyectos para el Congreso

Con el calendario político atravesado por las elecciones legislativas y la cercanía del próximo Mundial de fútbol, el Gobierno nacional busca avanzar con una batería de proyectos en el Congreso de la Nación. La estrategia oficial apunta a conseguir la aprobación de al menos cuatro leyes prioritarias antes del inicio de la Copa del Mundo, mientras ya se trabaja en otros diez proyectos que serán enviados en los próximos meses.

Desde la administración del presidente Javier Milei aseguran que el objetivo es consolidar reformas estructurales vinculadas a la economía, la modernización del Estado y cambios institucionales que forman parte del programa de gestión libertario.

Entre las iniciativas que el oficialismo considera prioritarias aparecen proyectos relacionados con la reforma laboral, modificaciones impositivas, medidas para incentivar inversiones y propuestas vinculadas al sistema judicial y administrativo.

Según trascendió desde sectores parlamentarios, el Gobierno mantiene negociaciones con bloques dialoguistas para garantizar apoyos en ambas cámaras y evitar trabas legislativas en un escenario donde el oficialismo continúa sin mayoría propia.

La intención de avanzar antes del Mundial responde también a razones políticas y estratégicas. En la Casa Rosada consideran que el evento deportivo podría modificar la agenda pública y disminuir el ritmo de actividad parlamentaria durante varias semanas.

Cuáles son las leyes que el Gobierno quiere aprobar

Entre los proyectos que el oficialismo busca sancionar en el corto plazo figuran iniciativas vinculadas a:

Reforma laboral y flexibilización de convenios.

Incentivos fiscales para inversiones privadas.

Cambios en estructuras del Estado nacional.

Reformas vinculadas a seguridad y justicia.

Además, el Ejecutivo prepara otros diez proyectos que serían enviados de manera escalonada al Congreso. Algunas de esas iniciativas podrían incluir modificaciones previsionales, desregulación económica y nuevas medidas de ajuste fiscal.

Negociaciones y tensión política

El avance legislativo dependerá en gran medida de las negociaciones con gobernadores y bloques opositores. El oficialismo busca sostener acuerdos con sectores del PRO, parte de la UCR y legisladores provinciales para reunir los votos necesarios.

Mientras tanto, desde la oposición cuestionan la velocidad con la que el Gobierno intenta impulsar reformas de alto impacto y advierten sobre posibles conflictos sociales y sindicales ante eventuales cambios laborales.

El Congreso se prepara así para semanas de fuerte actividad política, con debates que podrían marcar el rumbo económico e institucional de la Argentina durante el segundo semestre del año.