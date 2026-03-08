El Gobierno calificó como “estafa” al feminismo institucional en un video oficial por el Día de la Mujer

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Gobierno nacional difundió este 8 de marzo un video oficial en el que cuestiona duramente el rol que tuvieron las políticas de género impulsadas por gestiones anteriores. En la pieza audiovisual, el Ejecutivo calificó como una “estafa millonaria” a lo que definió como “feminismo institucional”, al señalar que el antiguo Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad habría funcionado como una estructura política sin resultados concretos.

Este 8 de marzo conmemoramos el Día de la Mujer recordando que durante años una causa noble fue utilizada para sostener estructuras políticas millonarias, imponer agendas ideológicas absurdas y dividir a los argentinos. Ese modelo terminó. Hoy la Argentina celebra a las mujeres… pic.twitter.com/Un83hpbOc2 — Casa Rosada (@CasaRosada) March 8, 2026

El mensaje, difundido desde Casa Rosada, plantea que durante años una causa social legítima fue utilizada con fines políticos y que, en ese contexto, se habrían destinado recursos públicos a sostener estructuras burocráticas que —según la mirada oficial— no resolvieron los problemas estructurales que afectan a las mujeres.

Críticas al funcionamiento del antiguo ministerio

En el video institucional se afirma que el año 2019 marcó el inicio de una etapa de expansión de las políticas de género que, según el actual gobierno, derivó en malversación de recursos y utilización política del Estado.

“Lo que nos vendieron como una conquista fue en realidad una estafa millonaria”, señala la narración del material audiovisual difundido por el Ejecutivo.

El discurso oficial sostiene que las políticas vinculadas a la agenda de género y diversidad habrían beneficiado principalmente a “una élite militante”, mientras que las condiciones económicas del país continuaban deteriorándose en medio de inflación, pobreza y problemas de seguridad.

El cambio de enfoque que propone el Gobierno

De acuerdo con el mensaje difundido, la actual administración plantea un cambio de paradigma basado en la igualdad ante la ley, la libertad económica y la estabilidad fiscal como pilares para mejorar las condiciones de vida de la población, incluidas las mujeres.

En esa línea, el video vincula la lucha contra la inflación y el equilibrio fiscal con la posibilidad de generar condiciones reales de progreso para los sectores más vulnerables.

“Hoy el rumbo es claro: igualdad ante la ley, libertad económica y déficit cero para poner fin a la inflación que golpea primero a los sectores más vulnerables”, afirma la locución del material difundido por el Gobierno.

Un mensaje que reaviva el debate político

El contenido del video volvió a instalar un fuerte debate político e ideológico en torno al rol del Estado en las políticas de género. Mientras el oficialismo sostiene que las estructuras creadas en años anteriores fueron ineficientes, sectores vinculados al movimiento feminista defienden la importancia de las políticas públicas específicas para abordar desigualdades estructurales.

La pieza audiovisual concluye reafirmando la decisión del Gobierno de desmantelar estructuras que considera burocráticas y avanzar hacia un modelo basado en el mérito individual y la igualdad jurídica.

“El verdadero homenaje a las mujeres no es multiplicar estructuras políticas inútiles que nunca dieron resultados”, concluye el video oficial difundido este 8 de marzo.