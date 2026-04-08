El Gobierno confirmó el fin del programa Volver al Trabajo y reorienta la asistencia social

El Gobierno nacional oficializó la finalización del programa Volver al Trabajo (VAT), una iniciativa que había reemplazado al ex plan Potenciar Trabajo, en el marco de una reconfiguración de la asistencia social orientada —según argumentaron— a fomentar el empleo formal y optimizar el uso de recursos públicos.

La decisión fue difundida por el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, en una jornada atravesada por movilizaciones de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que incluyeron cortes de rutas en distintos puntos del país en rechazo a recortes en planes sociales.

Fin de un programa con plazo definido

Desde la cartera nacional señalaron que el programa cumplió el plazo previsto de dos años, tal como había sido diseñado originalmente. En ese sentido, confirmaron que la última asignación mensual no remunerativa fue liquidada en abril, lo que marca el cierre definitivo del esquema.

El Volver al Trabajo había sido implementado con el objetivo de facilitar la transición hacia el empleo registrado, mediante capacitaciones y herramientas que permitieran mejorar la empleabilidad de los beneficiarios.

Capacitación y nuevas herramientas

A diferencia de programas anteriores, el VAT incluía la inscripción prioritaria en instancias de formación laboral, coordinadas por la Subsecretaría de Empleo y Formación Laboral.

Antes del pago final, los beneficiarios fueron informados sobre la posibilidad de acceder a nuevos programas de capacitación, incluyendo vouchers para cursos de oficios y formación profesional, como parte de la estrategia de salida del esquema asistencial.

Reorientación de la política social

El Ministerio explicó que la finalización del programa responde a una reorientación de recursos hacia políticas de “mayor impacto social”, con énfasis en la asistencia directa a sectores vulnerables.

En ese marco, destacaron el refuerzo de prestaciones como la Tarjeta Alimentar, que registró un incremento del 137,5%, y las asignaciones como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, que acumularon subas del 561%.

Según indicaron desde la cartera, el objetivo es consolidar un esquema sin intermediarios, con incentivos orientados a la inserción laboral formal, en línea con la política social impulsada por el Ejecutivo.