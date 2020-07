El gobierno confirmó un caso positivo de coronavirus en la provincia y vuelve a fase 1

Se trata de un hombre de 35 años de profesión tambero, que tenía intenciones de viajar a San Juan y se hizo el hisopado para obtener los permisos necesarios y desde el laboratorio Orellano le confirmaron la positividad.

Debido a la labor que realiza, el comité de crisis provincial activó el análisis de trazabilidad para detectar los contactos estrechos que pudieran haber tenido distintos ciudadanos.

El paciente es oriundo de la localidad de Tilisarao y se encuentra actualmente aislado en Villa de Merlo y no presenta síntomas.

Según informó el comité de crisis es confusa detectar los contactos estrechos del paciente ya que al dedicarse a los repartos San Luis , Villa Mercedes, Quines, Merlo , Papagayos, Cortaderas entre otras.

Maria Jose Zanglá dió detalles del caso: “Dicha muestra (PCR) se realizó el 1ro de Julio, se lo trasladó al hospital Madre Catalina de Merlo. Es Asintomático, se automedica, se marca la trazabalididad para identificar los contactos estrechos, la información que brinda el paciente no es confiable. Se procede al aislamiento de los contactos.

Por su parte el Gobernador expresó: “Hubiéremos deseado que no sucediera, vamos a ser muy transparentes. La dificultad que tenemos para tomar medidas es que la información no es confiable, ha sido contradictoria y no se precisan los datos. Sabemos que ha tenido contacto con gente de Traslasierras, dice haber estado en San Juan, no tenemos los registros que haya salido de la provincia, lo habría hecho de manera irregular. Nosotros necesitamos esa información para ayudarlo. Ha estado en Merlo, San Martín, Papagayos, Cortaderas, San Luis, necesitamos esa información, esta es la dificultad enorme que nos esta planteando el caso. Sin tener autorización para salir de la provincia ha estado en San Juan, todo esto va complicando la situación…” Expresó el Gobernador

